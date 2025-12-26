2枚の写真で「背面の毛柄」まで再現 ねこのフルカラー3Dフィギュアサービス『3Dねこフィギュア』 背面柄反映オプションを提供開始
フルカラー3Dプリントサービスを手がける株式会社グラフィッククリエーション（所在地：長野県東御市、代表取締役会長 池田明）は、猫の写真からAI技術を活用してフルカラー3Dフィギュアを制作するサービス『3Dねこフィギュア』（https://www.gcc-3d.net/3d-neko-figure）において、2025年12月26日より、お客様から多くご要望をいただいていた「背面の毛柄・模様」を反映できる追加オプションの提供を開始します。
本オプションでは、正面（表）と背面（裏）の2枚の画像をアップロードいただくことで、後ろ姿の毛柄・模様の特徴を3Dフィギュアへ反映します。なお、表と裏の写真は必ず「同じポーズ」である必要があります。
■提供開始の背景
2025年11月にサービス提供を開始して以来、「背中の模様（毛柄）も再現したい」「後ろ姿までそのまま残したい」という声を多数いただきました。そこで今回、写真の追加アップロードにより、愛猫の背面柄まで立体に落とし込めるオプション対応を開始します。
■『背面柄反映オプション』の概要
● 提供開始日：2025年12月26日
● 内容：正面（表）＋背面（裏）の2枚画像から、背面の毛柄・模様の特徴を3Dフィギュアに反映
● 対象：『3Dねこフィギュア』全サイズ（※写真条件により制作が難しい場合があります）
【重要】写真の条件（必須）
● 表と裏は「同じポーズ」：座り/立ちなど姿勢・四肢の位置が一致していること
● 同じ撮影距離・同じ画角：できれば同じ場所で、猫だけ向きを変えて撮影
● 全身が写っていること：耳先から足先まで、切れない構図
■写真準備のポイント
● 明るい場所で、ピントが合った写真をご用意ください（暗すぎる/逆光/ブレは再現精度が下がります）。
● 毛の境界が見える角度で撮影してください（背中の模様が隠れる服・ハーネス等は避けてください）。
● 表裏でポーズがズレると、背面柄の整合が取れず制作できない場合があります（その際は再撮影をご相談します）。
■注文～お届けまでの流れ（オプション利用時）
1. ECサイト「GCC3D」内『3Dねこフィギュア』（https://www.gcc-3d.net/3d-neko-figure）ページから商品を選択・注文
2. ご注文後、アップロードリンク（https://form.run/@nyannyan3D）より「正面（表）」と「背面（裏）」の写真データをアップロード（※同一ポーズ必須）
3. 当社にてAIを活用して3Dデータを制作し、フルカラー3Dプリントを実施
4. 仕上がったフィギュアを検品・梱包のうえ、ご自宅へ発送
詳細はこちら
https://www.gcc-3d.net/3d-neko-figure
猫は家族の一員として、記念日のプレゼントや、ペットロスケアの一助となるグッズへのニーズが年々高まっています。本サービスを通じて、思い出の一瞬を“前からも後ろからも”立体として手元に残したいという飼い主の皆さまの声に、より一層応えてまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社グラフィッククリエーション
代表者：代表取締役会長 池田明
所在地：〒389-0512 長野県東御市加沢1333-3
TEL：0268-64-6500
FAX：0268-64-6501
URL：https://www.gcc-3d.net/
E-Mail：gcc3d_sales@mimaki.com
事業内容：インクジェットプリンタによる
・Tシャツ・パーカーなどのガーメントプリント事業
・樹脂・金属・パッケージ・ノベルティ等へのUVインクによる各種プリントサービス
・アパレルやテキスタイル向けの昇華プリントによるファブリック制作
・Mimaki製フルカラー3Dプリンタを用いたフルカラー3Dフィギュア・模型などの高精細3D造形サービス
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社グラフィッククリエーション
担当者：小野敏貴
TEL：03-6689-2864
FAX：03-5420-8678
E-Mail：gcc3d_sales@mimaki.com
配信元企業：株式会社グラフィッククリエーション
