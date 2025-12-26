おみくじ型の日本酒ギフト、年末年始の販売数が前年比2倍に──新潟発「酒みくじBOX」 筒型パッケージにリニューアル。開けたら本物の新潟地酒と酒器、超大吉が出たら燕三条の銅器が当たる。
株式会社FARM8（本社：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）が企画しグループ会社の株式会社FERMENT8が販売する『酒みくじBOX』の年末年始の販売数が、前年比2倍のペースで推移しています。2025年11月に筒型パッケージへリニューアルしたことで手に取りやすくなり、帰省土産や年始の贈り物として購入が拡大しています。
■ おみくじを開けたら、本物のお酒と器
『酒みくじBOX』は、筒型のパッケージを開けると新潟地酒100mlボトルと酒器、おみくじが入っている"体験型ギフト"。お酒は新潟県内40蔵以上からランダムで届き、どの銘柄かは開けるまでわかりません。
「おみくじだと思ったら、本物のお酒が出てきた」──その驚きごと届けられる商品です。
セット内容：
おみくじ（運勢付き）
新潟地酒100ml（40蔵以上からランダム）
酒器（ガラス器3色 or 燕三条製銅器）
■ "超大吉"は燕三条の銅器
酒器は通常ガラス器（3色）ですが、一部に燕三条製の銅器が封入されています。銅器が出れば「当たり」。何が届くかわからないガチャ感が、贈る側・もらう側の両方に話題を生んでいます。
■ 筒型パッケージで手土産需要を獲得
従来は四角いBOX型でしたが、2025年11月に筒型へリニューアル。片手で持ちやすく、紙袋にも収まりやすいサイズになり、「ついでに買える」手軽さが向上しました。年始×おみくじという季節との相性も重なり、前年比2倍の販売ペースにつながっています。
もともとは自社店舗「LIS摂田屋」の店頭ガチャとして人気だった体験を、持ち帰れる形にした商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338088&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338088&id=bodyimage2】
【商品情報】
商品名：酒みくじBOX
価格：1,320円（税込）
内容物：おみくじ、新潟地酒100ml（ランダム）、酒器（ガラス器 or 燕三条銅器）
販売場所：LIS摂田屋（新潟県長岡市摂田屋）、新潟県内主要駅のお土産売り場、観光施設・土産物店などオンラインストア：https://sakemikuji.farm8.jp/
【LIS摂田屋について】
発酵醸造の町・摂田屋で、築90年以上の蔵をリノベーションし2022年7月オープン。
所在地：新潟県長岡市摂田屋4丁目8-28（江口だんご摂田屋店敷地内）
営業時間：10:00～17:00（火曜定休）
年末年始休業：2025年12月31日～2026年1月1日
URL：https://lis.farm8.jp
配信元企業：株式会社FARM8
■ おみくじを開けたら、本物のお酒と器
『酒みくじBOX』は、筒型のパッケージを開けると新潟地酒100mlボトルと酒器、おみくじが入っている"体験型ギフト"。お酒は新潟県内40蔵以上からランダムで届き、どの銘柄かは開けるまでわかりません。
「おみくじだと思ったら、本物のお酒が出てきた」──その驚きごと届けられる商品です。
セット内容：
おみくじ（運勢付き）
新潟地酒100ml（40蔵以上からランダム）
酒器（ガラス器3色 or 燕三条製銅器）
■ "超大吉"は燕三条の銅器
酒器は通常ガラス器（3色）ですが、一部に燕三条製の銅器が封入されています。銅器が出れば「当たり」。何が届くかわからないガチャ感が、贈る側・もらう側の両方に話題を生んでいます。
■ 筒型パッケージで手土産需要を獲得
従来は四角いBOX型でしたが、2025年11月に筒型へリニューアル。片手で持ちやすく、紙袋にも収まりやすいサイズになり、「ついでに買える」手軽さが向上しました。年始×おみくじという季節との相性も重なり、前年比2倍の販売ペースにつながっています。
もともとは自社店舗「LIS摂田屋」の店頭ガチャとして人気だった体験を、持ち帰れる形にした商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338088&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338088&id=bodyimage2】
【商品情報】
商品名：酒みくじBOX
価格：1,320円（税込）
内容物：おみくじ、新潟地酒100ml（ランダム）、酒器（ガラス器 or 燕三条銅器）
販売場所：LIS摂田屋（新潟県長岡市摂田屋）、新潟県内主要駅のお土産売り場、観光施設・土産物店などオンラインストア：https://sakemikuji.farm8.jp/
【LIS摂田屋について】
発酵醸造の町・摂田屋で、築90年以上の蔵をリノベーションし2022年7月オープン。
所在地：新潟県長岡市摂田屋4丁目8-28（江口だんご摂田屋店敷地内）
営業時間：10:00～17:00（火曜定休）
年末年始休業：2025年12月31日～2026年1月1日
URL：https://lis.farm8.jp
配信元企業：株式会社FARM8
プレスリリース詳細へ