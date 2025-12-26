インスタグラム自動化ツール「lgram」、パーソナル情報管理を更新
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月27日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。
今回のアップデートでは、パーソナル情報管理機能において、作成画面およびアクション設定画面を中心に、操作性と視認性の改善を行っています。
■パーソナル情報管理機能について
パーソナル情報管理は、ユーザーごとに個別の情報を紐付けて管理できる機能です。年齢や性別、職業などのユーザー属性を設定・管理できるため、ユーザー理解を深め、顧客対応の品質向上やコンテンツ精度の改善につながります。
■作成画面をアップデートし、設定がよりスムーズに
今回のアップデートでは、新規作成時にパーソナル情報の登録とあわせて、アクション設定の有無を選択できるようになりました。これにより設定の流れが分かりやすくなり、初期段階で必要な項目を整理しやすくなりました。
■アクション設定画面の操作性向上
アクション設定画面では、操作性と視認性の向上を目的に、画面構成を改善しました。設定内容を把握しやすくしたことで、登録されているアクションを直感的に確認できるようになっています。これにより、運用中の見直しや管理作業をスムーズに行えるようになりました。
■エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。
2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
