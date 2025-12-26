「825円で新潟地酒12銘柄飲み放題」御茶ノ水駅2階のFARM8 STANDが年始の日本酒を振る舞う3日間「新潟地酒de乾杯！」を開催。2026年1月3日～5日
株式会社FARM8（所在地：新潟県長岡市、代表取締役：樺沢敦）は、JR御茶ノ水駅直結「エキュートエディション御茶ノ水」2階のPOPUPストア「FARM8 STAND」にて、2026年1月3日～5日の3日間限定で、新潟地酒12銘柄の飲み比べ・飲み放題を半額の825円で楽しめるイベント「新潟地酒de乾杯！」を開催します。
■ 10月の好評企画が、年始特別版として復活
2025年10月1日「日本酒の日」に実施した飲み比べ半額企画には、想定を上回る来場があり「また開催してほしい」の声が多数寄せられました。年始は帰省や初詣で人の流れが増えるタイミング。「ふらっと立ち寄って、新潟の地酒で一年の始まりを祝ってほしい」という思いから、"駅ナカ振る舞い酒"として再び展開します。
■ 60分で新潟の酒蔵12蔵を味わう体験
新潟県内の酒蔵から厳選した12銘柄を、60分間飲み放題で提供。1杯ずつ少量で試せるため、日本酒初心者でも自分好みの味を見つけやすい設計です。さらに、日本酒との相性を考えたおつまみビュッフェも食べ放題。改札を出てエスカレーターを上がればすぐ、手ぶらで気軽に新潟の酒文化を体験できます。
■ 開催概要
イベント名：「新潟地酒de乾杯！」
日程：2026年1月3日（土）～5日（月）
会場：エキュートエディション御茶ノ水 2階「FARM8 STAND」（JR御茶ノ水駅 聖橋口改札外エスカレーター上がってすぐ）
時間：12:00～20:00（L.O.18:45）
内容：新潟地酒12銘柄 飲み比べ＆飲み放題（60分）＋おつまみビュッフェ付き
料金：通常1,650円（税込）→ 825円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338087&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338087&id=bodyimage2】
■ FARM8 STANDについて
「FARM8 STAND」は、2025年5月にオープンした"発酵・日本酒・ものづくり"をテーマとする体験型POPUPストア。東京の駅ナカで新潟の食文化を五感で楽しめる場として、2026年2月8日（日）まで営業中。
所在地：JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」2階（改札外）
営業時間：11:00～21:00（土日祝は～20:00）
URL：https://farm8.jp/
配信元企業：株式会社FARM8
■ 10月の好評企画が、年始特別版として復活
2025年10月1日「日本酒の日」に実施した飲み比べ半額企画には、想定を上回る来場があり「また開催してほしい」の声が多数寄せられました。年始は帰省や初詣で人の流れが増えるタイミング。「ふらっと立ち寄って、新潟の地酒で一年の始まりを祝ってほしい」という思いから、"駅ナカ振る舞い酒"として再び展開します。
■ 60分で新潟の酒蔵12蔵を味わう体験
新潟県内の酒蔵から厳選した12銘柄を、60分間飲み放題で提供。1杯ずつ少量で試せるため、日本酒初心者でも自分好みの味を見つけやすい設計です。さらに、日本酒との相性を考えたおつまみビュッフェも食べ放題。改札を出てエスカレーターを上がればすぐ、手ぶらで気軽に新潟の酒文化を体験できます。
■ 開催概要
イベント名：「新潟地酒de乾杯！」
日程：2026年1月3日（土）～5日（月）
会場：エキュートエディション御茶ノ水 2階「FARM8 STAND」（JR御茶ノ水駅 聖橋口改札外エスカレーター上がってすぐ）
時間：12:00～20:00（L.O.18:45）
内容：新潟地酒12銘柄 飲み比べ＆飲み放題（60分）＋おつまみビュッフェ付き
料金：通常1,650円（税込）→ 825円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338087&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338087&id=bodyimage2】
■ FARM8 STANDについて
「FARM8 STAND」は、2025年5月にオープンした"発酵・日本酒・ものづくり"をテーマとする体験型POPUPストア。東京の駅ナカで新潟の食文化を五感で楽しめる場として、2026年2月8日（日）まで営業中。
所在地：JR御茶ノ水駅「エキュートエディション御茶ノ水」2階（改札外）
営業時間：11:00～21:00（土日祝は～20:00）
URL：https://farm8.jp/
配信元企業：株式会社FARM8
プレスリリース詳細へ