【調査】面接官に絶対に言えない転職理由ランキング｜本音と建前の乖離
「本当の理由」と「面接で伝える理由」の間にギャップを抱える転職者は少なくありません。特にハイクラス転職では、どのような本音を隠し、どのような建前を用意しているのでしょうか。
コーポレート部門のハイクラス転職エージェント「WARC AGENT」は、株式会社ハウクレイジーと共同で年収800万以上の管理部門のハイクラス転職経験者137名を対象に、「転職活動における本音と建前」に関するアンケート調査を実施しました。
本調査から、ハイクラス転職者が面接で語る理由と、実際に抱えている本音の乖離が明らかになりました。
「これは絶対に言えない」と感じた転職理由
「これは絶対に言えない」と感じた転職理由は何ですか?」という質問では、以下の結果となりました。
給与不満: 21.2%
社内政治: 16.8%
業績・将来性不安: 16.8%
上司・経営陣への不満: 11.7%
評価制度不満: 8.0%
ワークライフバランス問題: 7.3%
特にない: 6.6%
人間関係トラブル: 5.1%
仕事内容の不足: 3.6%
企業倫理: 2.9%
最も多かったのは「給与不満」で21.2%。アンケート対象者の約5人に1人が給与への不満を面接で伝えられないと感じていたことが分かりました。次いで「社内政治」と「業績・将来性不安」が同率の16.8%で並びました。
実際に面接で伝えた転職理由
「実際に面接で伝えた転職理由は何ですか?」という質問では、以下の結果となりました。
キャリアアップ: 22.2%
スキルアップ: 19.3%
会社の将来性: 14.0%
専門性深化: 13.0%
新しい挑戦: 10.6%
業界・事業領域への興味: 10.1%
グローバル経験: 5.8%
裁量拡大: 1.9%
家族の事情: 1.4%
経験活用: 1.4%
最も多かったのは「キャリアアップ」で22.2%、次いで「スキルアップ」が19.3%となりました。
「給与不満」を隠す人々が面接で伝えた理由
「これは絶対に言えない」と感じた転職理由で最も多かった回答は「給与不満」（21.2%）でした。
「給与不満」を絶対に言えない理由として挙げた人が、実際に面接で伝えた転職理由は以下の結果となりました。
キャリアアップ: 34.1%
スキルアップ: 27.3%
専門性深化: 9.1%
業界・事業領域への興味: 9.1%
新しい挑戦: 6.8%
グローバル経験: 6.8%
会社の将来性: 6.8%
給与不満を抱えながらも、半数以上が「キャリアアップ」を面接で伝えた理由として挙げています。
世代によって異なる本音と建前
本音と建前を年齢別に分析したところ、世代によって調査結果に違いがありました。
20代のハイクラス転職者
20歳~29歳で「これは絶対に言えない」と感じた転職理由として最も多かった回答は「給与不満」（22.6%）でした。
「給与不満」を絶対に言えない理由として挙げた20代の人が、実際に面接で伝えた転職理由のTOP3は以下の結果となりました。
キャリアアップ: 33.3%
スキルアップ: 16.7%
グローバル経験: 16.7%
30代のハイクラス転職者
30歳~39歳で「これは絶対に言えない」と感じた転職理由として最も多かった回答は「給与不満」（29.3%）でした。
「給与不満」を絶対に言えない理由として挙げた30代の人が、実際に面接で伝えた転職理由のTOP3は以下の結果となりました。
