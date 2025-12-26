日本分散型エネルギー発電市場は、再生可能エネルギー統合、マイクログリッド拡大、スマート電力管理の進展を背景に、2033年に227億米ドル規模へ到達、CAGR10.86％で持続的成長が加速

日本分散型エネルギー発電市場は、再生可能エネルギー統合、マイクログリッド拡大、スマート電力管理の進展を背景に、2033年に227億米ドル規模へ到達、CAGR10.86％で持続的成長が加速