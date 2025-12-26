こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京ミッドタウン日比谷】スターライトオブジェとTwinklyイルミネーションがきらめく「Star of Winter Romance」開催
クリスマスシーズンの後は、新年にふさわしい希望感とロマンティックな輝きへ！日比谷仲通りのイルミネーションは12月26日(金)より、「ノクターン（夜想曲）」をコンセンプトにした幻想的な演出へ
東京ミッドタウン日比谷（東京都千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社)は、“魔法のような瞬間”がコンセプトの「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」を、クリスマスシーズン終了後も2026年2月28日(土) まで開催いたします。さらに、2025年12月29日（月）から2026年2月15日（日）までの期間、新たな光の演出「Star of Winter Romance」を日比谷ステップ広場で展開します。
「Star of Winter Romance」は、「星が最も輝く真冬の夜」をイメージしたイルミネーション演出です。ステップ広場中央には、大きな星型のイルミネーションオブジェが設置され、その白い輝きが希望のシンボルとして訪れる人々を温かく迎えます。広場内に設置されているTwinklyイルミネーション・キューブは、ピンク系など淡い暖色系をベースに、白や青、黄色などをアクセントにした「上質な色彩」で空間を彩ります。これにより、まるでプレゼントを贈る瞬間のような心躍る華やかさを演出。一緒に置かれているギフトボックスと相まって、恋人や家族、大切な人との温かいひとときを楽しめるロマンティックな空間が広がります。また、大階段のイルミネーションとも連動し、冬の夜を背景にしたフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。
大階段上には、今年から登場した「ETERNAL HEART TREE」が展開中。白銀に輝くイルミネーションをまとったカツラの木に、赤いハートのオーナメントをひとつだけ飾り、花言葉「不変」にちなみ“永遠の心の木”として表現しています。
また日比谷仲通りでは12月26日（金）から「HIBIYA AREA ILLUMINATION」が「ノクターン（夜想曲」」をテーマにした演出に変わります。静寂に包まれた夜の情景をイメージした深みのある青い光と幻想的な演出で、夜空に広がる美しい物語をつむぎます。6階のパークビューガーデンの開放的な屋外空間では、芝生エリアをフルカラーイルミネーションで演出した、人気の「PARK VIEW WINTER GARDEN」も引き続きお楽しみいただけます。
クリスマス終了後も続く冬の光景の中で、心温まるひとときを東京ミッドタウン日比谷でお過ごしください。
■Star of Winter Romance概要
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場
実施期間：2025年12月29日（月）〜2026年2月15日（日）
点灯時間：16:00〜23:00
※BGM演出あり
主催：東京ミッドタウン日比谷
協力：一般社団法人日比谷エリアマネジメント
■ETERNAL HEART TREE概要
場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場（大階段上）
実施期間：開催中〜2026年2月15日(日)
点灯時間：16:00〜23:00
主催：東京ミッドタウン日比谷
協力：一般社団法人日比谷エリアマネジメント
■HIBIYA AREA ILLUMINATION概要
場所：日比谷仲通り
実施期間：開催中〜2026年2月28日（土）
【ノクターン（夜想曲）】 2025年12月26日(金)〜2026年2月28日(土)
点灯時間：16:00〜23:00
主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷
■PARK VIEW WINTER GARDEN概要
場所：東京ミッドタウン日比谷6F パークビューガーデン
実施期間：開催中〜2026年2月28日（土）
点灯時間：16:00〜23:00
主催：東京ミッドタウン日比谷
