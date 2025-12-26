リカちゃんがちっちゃくなっちゃった！？ミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズ ２０２６年２⽉１４⽇（⼟）新発売 第１弾は 「サンリオキャラクターズ」 「ナルミヤキャラクターズ」 とコラボレーション

株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、着せ替え人形「リカちゃん」の新シリーズとして、約７cmサイズのミニドール「ぷちリカちゃん」シリーズを２０２６年２月から展開します。（※第1弾は洋服のフード込みで約８cmサイズ）

第１弾として「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」（６種）と「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」（６種）（※各６種類のうち、どれか１種類が入っています。希望小売価格：各１,６５０円／税込）を、２０２６年２月１４日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、コンビニエンスストア、雑貨店、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。本商品は順次海外でも発売を予定しています。







上：「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」

下：「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」

「ぷちリカちゃん」は約７cmサイズのミニドール（通常の「リカちゃん」の約１/３サイズ）で、集めて・飾って・持ち歩いて楽しめる新シリーズです。植毛された髪の毛、左を向いた瞳など、通常のリカちゃんの特徴を取り入れ、洋服の着脱も可能です。どの種類が入っているか開けてみるまで分からないミステリーボックス仕様で、日本だけでなく世界でも人気の要素を取り入れました。ポーチに入れてカスタマイズしたり、旅行先やお出かけ先で写真を撮ったり、ストラップをつけてバッグに取り付けたり（※）それぞれの工夫で楽しむことができます。

今後も様々なキャラクターとのコラボレーションを予定しており、お子様はもちろん、国内外の“キダルト”（アソビ⼼を持つ⼤⼈）に向けて⽇本発の着せ替え⼈形「リカちゃん」の魅⼒を発信してまいります。

（※）洋服のフード部分にループがついています。チャームやストラップは付属しません。



「ぷちリカちゃん」と通常の「リカちゃん」サイズ比較



商品ポイント

◆◆◆第１弾は「ぷちリカちゃん」と話題のキャラクターがコラボレーション◆◆◆

世界中で愛されている株式会社サンリオと、“平成女児”のキーワードでも注目を集める株式会社ナルミヤ・インターナショナル、それぞれのキャラクターとコラボレーションした「ぷちリカちゃん」を展開します。各６種のラインアップで、思わず集めたくなる可愛さです。

「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」

「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「マイメロディ」「クロミ」の６種を展開。





「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」

「ナカムラくん」「ハナちゃん」「ベリエちゃん」「ブルーベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」の６種を展開。





◆◆◆ミステリーボックスでドキドキ！好きなキャラクターと一緒にお出かけ！◆◆◆

・集める楽しさが詰まったミステリーボックス仕様

どのキャラクターが入っているかは開封するまでのお楽しみです。

・どこでも自由にディスプレイ

自立可能な設計（くつ着用時）で、手や足を動かしてポージングが楽しめます。デスクや棚など、どこでも気軽にディスプレイができます。

・バッグやポーチにつけて一緒にお出かけ

洋服のフード部分にループがついており、ストラップをつけてバッグに取り付けたり、ポーチにいれて持ち歩いたりと、シーンに合わせて楽しめます。お出かけ先での撮影やお部屋でのディスプレイなど日常のワンシーンに寄り添うアイテムです。



どこでも自由にディスプレイ



ポーチに入れてかわいくカスタマイズ



商品概要

商品名：「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」

（著作権表記：© ＴＯＭＹ © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660318）

「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」

(著作権表記：© ＴＯＭＹ ©NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．)

発売日：２０２６年２月１４日（土）

希望小売価格：各１,６５０円（税込）

商品仕様：ミステリーボックス仕様各６種入り（※各6種類のうち、どれか1種類が入っています。）

対象年齢：３歳以上

パ ッケージサイズ ： H ９０ ×W ５５ ×D ５５（㎜）

商 品 サ イ ズ：身長約７cm（※第1弾は洋服のフード込みで約８cmサイズ）

取 扱 場 所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、

コンビニエンスストア、雑貨店、インターネットショップ、

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」（takaratomymall.jp/）等

公式サイト：licca.takaratomy.co.jp/petitlicca











商品パッケージ





ぷちリカちゃん 全ラインアップ 上：「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」 下：「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」







ディスプレイイメージ 左：「ぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション」 右：「ぷちリカちゃん ナルミヤキャラクターズコレクション」

◆◆◆リカちゃんについて◆◆◆

１９６７年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。

【公式サイト】licca.takaratomy.co.jp

【公式SNS @bonjour_licca】 x.com/bonjour_licca instagram.com/bonjour_licca

【公式YouTubeチャンネル】「リカちゃん公式チャンネル」 www.youtube.com/@Licca-chan_official