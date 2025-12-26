【50組100名様ご招待】宝塚歌劇星組ビート・シアター『恋する天動説』―The Wand′rin′ Stars―ギャラクシーレヴュー『DYNAMIC NOVA』キャンペーン実施！
「REBELLS」「HaniwA」「米屋のまゆちゃん」等、D2Cスキンケアブランドを販売している株式会社N.B.L(所在地：東京都港区)は、
宝塚歌劇 星組公演ビート・シアター『恋する天動説』―The Wand'rin' Stars―ギャラクシーレヴュー『DYNAMIC NOVA』のご招待キャンペーンを実施いたします。
当オンラインショップ( https://www.naturalbeautylabo.com/ )で商品を一定金額以上ご購入いただいた方の中から抽選で、ペア50組計100名様に招待チケットをプレゼントいたします。
株式会社N.B.L 宝塚歌劇ご招待キャンペーン
【プレゼント対象公演】
2026年4月4日(土)11:00 S席チケットペア
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
東京宝塚劇場 星組公演
ビート・シアター『恋する天動説』―The Wand'rin' Stars―
ギャラクシーレヴュー『DYNAMIC NOVA』
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【キャンペーン・応募期間】
2025年12月26日(金)12:00～2026年3月1日(日)23:59
【対象商品】
https://www.naturalbeautylabo.com/
N.B.L公式サイトで販売している商品どれでも
・6,000円(税込)以上お買い上げで1口応募
・12,000円(税込)以上お買い上げで2口応募
・18,000円(税込)以上お買い上げで3口応募
【応募方法】
注文時の備考欄にチェック要項がございますので、そちらにチェックをお願いいたします。
【当選発表】
厳選な抽選のうえ、発送をもって代えさせていただきます。
佐川急便より発送予定です。
※発送時期は3月16日(月)～23日(月)の間を予定しております。諸事情により発送が遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
【特設ページはこちら】
https://www.naturalbeautylabo.com/html/page5.html
【注意事項】
・一度に応募できるのは最大3口までです。
・複数回に分けてご注文いただいた商品のお買い上げ金額を合算すること及び、発送を1つにまとめることはいたしかねます。
・期間中、当キャンペーンに応募される方は割引クーポンはご利用いただけません。
・金額に満たない場合、チェックを入れていただいても抽選対象から外させていただきます。
・送料は含みません。
・お電話での注文は応募不可となります。
・座席の指定はできません。座席配置の都合上、隣り合わせにならない場合がございます。あらかじめご了承ください。
・ご自宅から劇場までの交通費・宿泊費等はお客様負担となります。
・ご当選の権利は当選した方にございます。換金及びチケットの転売等はおやめください。発覚した場合、当選を無効としチケットの返送をお願いする場合がございます。
・やむを得ない事情により急遽公演中止、出演者等の変更がある場合がございます。最新の情報をご確認の上ご来場をお願い申し上げます。
https://kageki.hankyu.co.jp/
尚、公演中止または天候不良等で応募者が被った不利益または損害について当社は一切の責任を負いかねます。
・ご応募は日本国内に在住で、かつ連絡先が日本国内の方に限らせていただきます。ご注文情報と同じ住所にお届けいたします。
・お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。(法令により開示を求められた場合を除く)
・ご当選者の住所不明、転居先不明、長期不在などにより賞品をお届けできない場合は当選を無効とさせていただきます。必ず住所やお名前の正しい記入をお願いいたします。
【キャンペーンに関するお問い合わせ】
株式会社N.B.L
support@nbl.tokyo
https://www.naturalbeautylabo.com/