株式会社レジンエンターテインメント(本社：韓国ソウル、日本支社：東京都港区、代表：李 在俊)が提供する、韓国発の女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON(ベルトゥーン)』は、2025年12月19日(金)から2025年の締めくくりと2026年のスタートを彩る年末年始キャンペーンを開催いたします。

「年末年始 AWARDS」、「カウントダウン ボーナスポイント」、「BeLおみくじ」と1月いっぱいまで盛りだくさんでイベントをご用意しております。

年末年始 AWARDS









年末年始 AWARDS

■注目のメイン企画「年末年始 AWARDS」

本企画では、「BeLTOON of the Year」「ベストカップル」「読者セレクション」の3部門にわたり、BeLTOONの1年を象徴する作品をご紹介いたします。





さらに、「年末年始 AWARDS」で紹介された作品は、合計3,000話以上を無料増量＆割引でお楽しみいただけます。

2025年を代表する名作を一気に振り返ることができる、非常にお得な機会となっておりますので、ぜひご注目ください。





実施期間：2025年12月19日(金)～2026年1月5日(月)









「カウントダウン ボーナスポイント」キャンペーン

■「カウントダウン ボーナスポイント」キャンペーン

期間中、ログインするだけで毎日10ボーナスポイントをプレゼントいたします。

BeLTOONと一緒に2026年の到来を楽しみにお待ちいただける、多くのユーザーがご参加可能なキャンペーンです。





実施期間：2025年12月26日(金)～2025年12月31日(水)









BeLおみくじ

■新年、あなたの運命の作品は！？「BeLおみくじ」

2026年開運おみくじを引いて、Xで運勢と運命の作品を確認すると、抽選で26名様に500ボーナスポイントをプレゼントいたします。





実施期間：2026年1月1日(木)～2026年1月31日(土)









■お正月「特別ボーナスポイント」＆毎日ルーレットで「ボーナスポイント」

お年玉として特別ボーナスポイントをもれなくプレゼントいたします。

さらに、ミッションをクリアすると追加ボーナスポイントがもらえるルーレットもあるので、こちらもぜひご参加ください。

～心温まる年末年始をBeLTOONとともに～









～心温まる年末年始をBeLTOONとともに～

BeLTOONは、今年も多くの作品とともに皆さまの日常に寄り添ってまいりました。

年末年始キャンペーンを通じて、2025年の締めくくりと2026年の幕開けを、より一層豊かに、温かくお過ごしいただければ幸いです。

ぜひこの機会に、BeLTOONの多彩な作品とキャンペーンをお楽しみください。





URL： https://www.beltoon.jp/app/all/main









【BeLTOONとは？】

『BeLTOON』は少女・女性マンガ、TL、BLなど、女性向けのジャンルを専門としたウェブトゥーンプラットフォームです。10代～30代の女性が楽しめる人気作品からオリジナル作品まで幅広いジャンルの作品が毎日更新されます。特に、今韓国で一番人気のBL作品をオリジナル作品として提供しており、より色々なBL作品を楽しめます。

【会員登録、決済などのお問い合わせ】









【会員登録、決済などのお問い合わせ】

ヘルプセンターまたは mkt@beltoon.jp までお問い合わせください。