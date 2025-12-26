株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田泰二)は、SUPER CENTER PLANT全店におきまして、2026年新春は1月1日(木)から営業し、1月3日(土)までの3日間、新春初売りイベントを開催いたします。





新しい年の始まりに、ワクワクした気持ちでお買い物を楽しんでいただきたいという想いから、毎年好評をいただいております詰め放題や、つかみ取り等のお楽しみイベントの他、季節の商品等をお得にお買い求めいただけるPLANT Payお年玉還元セール、また衣料や日用雑貨の人気ブランド商品を詰め合わせたPLANTオリジナル福袋など各種ご用意いたしております。





今後も衣・食・住すべての暮らしに必要な商品を幅広く取り扱う生活のよりどころとなる「最強の生活インフラ」を目指して、お客さまが安心してお買い物いただける環境づくりを進めてまいります。





新春初売りイベント





■新春初売りイベント 概要

開催期間：2026年1月1日(木)～1月3日(土)

対象店舗：PLANT全店





・お楽しみイベント 各種

毎年恒例のお楽しみ企画を連日開催いたします！

※野菜・果物の詰め放題は、地域により産地が異なる場合がございます





1月1日(木)イベント

1月2日(金)イベント

1月3日(土)イベント





・日替わり PLANT Pay お年玉還元セール

日替わりの対象商品をPLANT Payで購入すると、本体価格から記載の還元率をPLANT Pay限定ボーナスにて翌日に還元いたします！





対象期間：1月1日(木)～1月3日(土)の日替わり

対象商品：【1月1日(木) 限定】

おもちゃ各種 20％還元

肌着・靴下各種 20％還元

ペット用品各種 10％還元





【1月2日(金) 限定】

秋冬物寝具・ラグ各種 20％還元

履物各種 20％還元

入浴剤各種 10％還元





【1月3日(土) 限定】

フライパン各種 20％還元

ハンドクリーム等各種 20％還元

カイロ・湯たんぽ各種 10％還元

栄養ドリンク各種 10％還元





※還元の上限は各カテゴリ3万円分までとなります

※お買い物当日23時までにPLANT Payの会員登録が必要となります





・PLANT Payチャージボーナス10％

当日のチャージボーナスが一律10％となるため、お得にチャージできる日となります

対象期間：1月2日(金)のみ





・PLANTお年玉 大抽選会

dポイントが抽選で888名様に、最大50,000ポイント当たる嬉しいお年玉企画となります

対象期間：1月1日(木)～1月31日(土)

参加方法：期間中にキャンペーンエントリーのうえ、

ご来店時にdポイントカードを提示いただき

1回の会計で2,500円(税抜)以上の購入があった方を

対象に抽選を実施いたします。

後日、当選された方にdポイントを進呈いたします。





PLANTお年玉 大抽選会





元日より、大人からお子様までが一緒になってお楽しみいただける企画を複数ご用意しております。

PLANTの新春初売りイベントをどうぞご期待くださいませ。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/