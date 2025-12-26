バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーW』より「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」(44,000円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2025年12月26日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000240835/?rt=pr





CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2





■商品特長

「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」には、造形・機能ともに大幅にアップデートされたアクセルドライバー、アクセルメモリに加え、CSMシリーズとしては初商品化のトライアルメモリ、ガイアメモリ強化アダプターが付属。ドライバー、ガイアメモリはver.2規格として、『仮面ライダーW』CSMver.2シリーズ商品間での相互通信機能を備えています。





アクセルドライバーは、ドライバー本体を新規造形で制作し、パーツ分割により彩色のメリハリが大幅に向上。さらに新たに音声ギミックを搭載し、新設した4つのボタンにより様々な音声が発動可能となりました。本商品では、仮面ライダーアクセルの変身者である照井竜(演：木ノ本嶺浩)の「映像作品内の台詞」を収録。台詞ボタンでも発動可能なほか、必殺技などのアクションで自動発動するモードも備え、なりきり遊びの再現度が深まりました。またボタン操作によりBGMも発動可能。「疾走のアクセル」や「トライアル」など、仮面ライダーアクセルに紐づく印象的なBGMとともに各種なりきり遊びが可能です。





さらに、初CSM化となるトライアルメモリが付属。アクセルドライバーに装填することで、「仮面ライダーアクセルトライアル」の変身遊びが可能です。ドライバーと相互通信することで、ドライバー側の発光色が赤から青に変化。またドライバーから発動する台詞や効果音も、トライアル関連のものに変化します。トライアルメモリの代名詞である必殺技遊びも充実。通常通り取り外して効果音ボタンを押すことでセグメントが発光するほか、変身中にドライバーを操作することでトライアルメモリのモードを変更、「カウントを止めたときの表示秒数」を固定化可能となりました。これにより、必殺技中どのタイミングでカウントを止めても特定の秒数が表示され、それに応じた必殺技音声・台詞が発動できます。「ウェザー・ドーパント戦(9.8秒)」「トリガー・ドーパント戦(9.1秒)」などが選択でき、TV本編、劇場版の印象的な演出が再現可能です。





そして「仮面ライダーアクセルブースター」の変身アイテムであるガイアメモリ強化アダプターも初CSM商品化。本体に音声ギミック、LEDを搭載し、アクセルメモリをセットすることで、劇中の演出が再現可能です。本商品付属のアクセルメモリには「ブースターモード」を搭載。その状態でドライバーにセットすることで、アクセルブースターの変身音が発動、ドライバーの発光は黄色に変化し、効果音、台詞も専用のものに変化します。





本商品にふくまれるドライバー、ガイアメモリは、他「ver.2規格」の『仮面ライダーW』CSMアイテムと連動が可能。展開済みのアイテムと組み合わせることで、遊びの幅が何倍にも広がります。





CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2(イメージ1)





■商品概要

・商品名 ：CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2

( https://p-bandai.jp/item/item-1000240835/?rt=pr )

・価格 ：44,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：アクセルドライバー一式…1

アクセルメモリ…1

トライアルメモリ…1

ガイアメモリ強化アダプター…1

強化アダプター固定用カバーパーツ

・商品サイズ：アクセルドライバー一式

…H約120mm×W約345mm×D約75mm(胴回り約76cm～95cm)

アクセルメモリ…H約104mm×W約32mm×D約17mm

トライアルメモリ(マキシマムモード)

…H約115mm×W約100mm×D約60mm

ガイアメモリ強化アダプター…H約75mm×W約65mm×D約35mm

・電池 ：単4電池×4(別売り) LR44×6

※セットされている電池はテスト用です。

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2025年12月26日(金)16時～2026年3月1日(日)23時予定

・商品お届け：2026年6月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)石森プロ・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※本商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。









■「仮面ライダーW」とは

2009年9月6日から2010年8月29日まで、テレビ朝日系列にて放送された平成仮面ライダーシリーズ第11作目の作品。主人公の左翔太朗(ひだり しょうたろう／演・桐山漣)とフィリップ(演・菅田将暉)が「二人で一人の仮面ライダー」である「仮面ライダーW」に変身し、彼らの住む町・風都を、ガイアメモリを用いて変身する怪人・ドーパントから守る姿を描いた物語。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr