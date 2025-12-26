今回で3年目を迎える「TAKASAKI CITY ROCK FES.」。このたび、DAY1・DAY2それぞれの出演アーティスト第1弾を発表しました。あわせて、本日12:00よりオフィシャル先行チケットの受付を開始します。【第1弾出演アーティスト】 6月27日（土）[DAY1]：打首獄門同好会 / プッシュプルポット / yama6月28日（日）[DAY2]：キュウソネコカミ / 超能力戦士ドリアン / レトロリロン※今後も追加アーティストを発表します！

【チケット情報】 本日 12:00より、オフィシャル先行受付を開始！受付期間：2025年12月26日（金）12:00～2026年1月29日（木）23:59各日： スタンディング 券\9,900（税込） / 指定席付きスタンディング券 \13,200（税込）2日券【先行受付のみ 枚数限定】：スタンディング券 \17,800（税込） / 指定席付きスタンディング 券\24,400（税込）※ 小学生入場無料（保護者1名につき1名まで）/ 未就学児入場不可※高校生以下\1,000 キャッシュバックあり（チケットぴあ）https://w.pia.jp/t/takasaki-city-rock-fes26/

【イベント概要】TAKASAKI CITY ROCK FES.2026■ 期日： 2026年6月27日(土)・28日(日) 開場：10:00 開演：11:00 (終演20:00予定)■ 会場：Gメッセ群馬展示ホール / 高崎芸術劇場スタジオシアター