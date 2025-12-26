「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム（京都府京都市、代表取締役：西辻一真）は、週末農業スクール「アグリイノベーション大学校」の農場運営を持続させるため、ソーシャルグッドに特化したプラットフォーム「For Good」にてクラウドファンディングを開始しました。アグリイノベーション大学校は、「農業をやってみたい」と思った人が、年齢や職業、経験を問わず、自分のタイミングで学べる場として2011年に開校した、週末のみ開講の農業スクールです。これまでに累計2,600人以上の方が農業への一歩を踏み出してきました。本クラウドファンディングは開始から2日目で、1stゴールとして掲げていた120万円を達成し、現在はネクストゴールとなる400万円に向けた挑戦を進めています。

背景：クラウドファンディングに至った理由

日本の農業は、高齢化による担い手不足や、使われない農地の増加といった深刻な課題に直面しています。その一方で、セカンドキャリアや学び直しとして農業に関心を持つ社会人は年々増えています。マイファームでは、実習農場を拠点に、未経験者でも農業を体系的に学べる授業を続けてきました。しかし近年、資材価格や人件費、農地維持費の高騰により、農場の運営環境は厳しさを増しています。実際に大阪の実習農場は、収支改善が難しく、今年で閉鎖を決断しました。それでも、授業料を引き上げて学びの門戸を狭めることはしたくない。その想いから、共感を軸としたクラウドファンディングという形で、学びの場を支える仲間を募ることにしました。

プロジェクト概要

【支援金の使い道について】

本クラウドファンディングで集まった支援金は、神奈川・千葉・埼玉・京都の各実習農場における運営維持費の一部として活用されます。・圃場の維持管理・設備の修繕・農機具のメンテナンス・肥料・農業資材の確保など、受講生が安心して学び続けられる環境を、現場から支えるための費用です。なお、1stゴール120万円の達成を受け、現在はネクストゴール400万円（100万円×4農場）を設定し、各農場の環境をより安定的に維持することを目指しています。

【スケジュール】

・クラウドファンディング実施期間：2025年12月16日（火）～2026年1月31日（土）・リターン実施期間：プロジェクト終了後から順次対応※詳細はクラウドファンディングページをご確認ください。

最後に

農業は、一部の人だけのものではありません。「やってみたい」という気持ちが芽生えたときに、学べる場があること。それが、日本の食と農の未来につながると私たちは信じています。支援という形でも、シェアという形でも、そして、学び手として参加する形でも。それぞれの立場から、この挑戦に関わっていただけたら幸いです。

▼クラウドファンディングページはこちら

https://for-good.net/project/1002987

株式会社マイファーム( https://myfarm.co.jp/ )本社所在地：〒600-8216京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階代表者 ：代表取締役 西辻 一真設立日 ：2007年9月26日資本金 ：100,000,000円事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行)農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)