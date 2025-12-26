株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）の公式番組「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra エクセドラ通信#18 2026年直前！新春祭最新情報キャンペーンSP」を12月30日（火）20時～プレミア公開で配信することを決定いたしました。

「エクセドラ通信#18 2026年直前！新春祭最新情報キャンペーンSP」をYouTubeプレミア公開で配信決定！

今回の番組は、小宮山あかりさんがMCを務め、「ゆく年くる年キャンペーン 新春祭」の情報、新春イベント情報、新★5キオク情報、機能改善＆アップデート情報など盛り沢山の内容で配信をお届け予定です。放送はYouTubeでのプレミア公開を予定しております。▼配信日時12月30日（火）20:00～※番組は収録形式の放送となります▼出演者（敬称略）小宮山あかり（ナマエ役）▼配信URLhttps://youtu.be/Itz2SxzoALsダウンロードはこちらからApp Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP