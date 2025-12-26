株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)はGiGOグループのお店において、2026年1月10日(土)より、大人気のぬいぐるみ作家「mojojojo」が手掛ける脱力したような愛くるしい顔立ち、懐かしく優しい作りが特徴のマスコットぬいぐるみが、GiGO限定景品として順次展開いたします。

登場日程

Vol.1：2026年1月22日(木)～順次登場Vol.2：2026年1月29日(木)～順次登場Vol.3：2026年3月頃※地域によって登場日程が異なります■限定景品それぞれ手のひらサイズのカバンに付けられるサイズとなり、Vol.1～Vol.3まで各6種ずつぬいぐるみマスコットが登場いたします。 ■登場店舗全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。

リポストキャンペーン

限定景品登場を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「mojojojoマスコットぬいぐるみvol.1(全6種)フルセット」をプレゼントいたします。■応募期間：2025年12月26日(金)～2026年1月11日(日) ■公式X ：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

『mojojojo』とは

ぬいぐるみ作家の尾崎歩美さんが展開するブランド。独特な脱力感と懐かしく優しいぬいぐるみは多くのファンから指示を得ています。現在Instagramのフォロワーも10万人越えとなり話題沸騰中のブランドです。「mojojojo」公式Instagram：https://www.instagram.com/mojojojogram/

著作権表記

©mojojojo / LITTLE WINDOW©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.