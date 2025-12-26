特定非営利活動法人芸術振興市民の会主催、『池袋 0歳からの・はじめてのオーケストラ』が2026年1月24日 (土)にとしま区民センター 6階 小ホール（東京都豊島区東池袋1-20-10）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

0歳から楽しめる本格オーケストラ体験

「池袋 0歳からの・はじめてのオーケストラ」開催決定！

特定非営利活動法人 芸術振興市民の会（所在地：東京都）は、2026年1月24日（土）、としま区民センターにて、乳幼児とそのご家族を対象とした参加型音楽イベント「池袋 0歳からの・はじめてのオーケストラ」を開催いたします。本公演は、0歳のお子さまから未就学児までを対象に、「はじめての音楽体験」を安心して楽しんでいただけるコンサートです。クラシック音楽を中心に、生演奏ならではの音の響きを間近で体感できるほか、楽器体験コーナーも設け、見て・聴いて・触れて楽しめる内容となっています。お得なカンフェティ席も限定枚数販売中！

＜本コンサートのポイント＞Point 1 本物のヴァイオリンに触れられる楽器体験コーナーPoint 2 オムツ替え・授乳・ベビーカースペース有で安心Point 3 他の乳幼児向けコンサートとは一味違う！Point 4 小編成ながら迫力ある本格的な演奏メリーウィドウマーチ、フニクリフニクラ（鬼のパンツ）、スケーターズワルツほか

公演概要

『池袋 0歳からの・はじめてのオーケストラ』公演期間：2026年1月24日 (土)会場：としま区民センター 6階 小ホール（東京都豊島区東池袋1-20-10）■公演スケジュール選べる２つの時間帯【第1公演】09:30-09:45開場&楽器体験09:45-10:20コンサート 【第2公演】10:40-10:55開場＆楽器体験10:55-11:30コンサート■チケット料金0歳から未就学児まで：1,000円一般(小学生以上）：2,000円（自由席・税込）＜カンフェティ限定＞一般（小学生以上）2,000円 → カンフェティ席 1,000円！

