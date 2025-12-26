創業宝暦元年、274年の歴史を誇る老舗味噌・醤油醸造会社株式会社山内本店(所在地：熊本県菊池郡菊陽町、代表：山内 卓)は日々麹舎 菊陽町店は、2026年1月3日(土)から5日(月)までの3日間、「やまうちの♪迎春大感謝まつり2026」を開催します。味噌詰め放題、期間限定メニューを提供します。

[日々麹舎公式サイト] https://yamauchihonten.com/hibikoujiya/





毎年大好評のやまうちの♪迎春大感謝まつり2026





■毎年大好評のやまうちの♪迎春大感謝まつり2026

株式会社山内本店は、味噌・醤油を通して麹の魅力を発信する拠点として「日々麹舎」を2024年にオープン。本イベントでは、実際に食べて体験する機会を通して、当社の商品や身近に感じていただくことを目指します。年始の特別な日にやまうち本店のワクワクイベントやオリジナルメニューで楽しいひとときをお過ごしください。





●やまうちの♪迎春大感謝まつり2026

開催日：2026年1月3日(土)～1月5日(月)

開催時間：各日10時～

開催場所：山内本店本社・工場(日々麹舎 菊陽町店)

※日々麹舎 本店(唐人町店)では福袋の販売(1月3日・4日)のみ実施予定。









■イベント 味噌詰め放題

制限時間内にカップへ味噌を詰める体験企画です。年始の恒例企画として実施します。

商品名：味噌詰め放題

価格 ：2,000円(税込)

開催日：2026年1月3日(土)・1月4日(日)各日10時～

※無くなり次第終了 ※1月5日の実施はございません





味噌詰め放題

＜人気商品が入った福袋が登場＞

内容：やまうち本店を代表する、まぼろしの味噌や根昆布だしなど人気商品をはじめ4,500円～10,000円相当の選りすぐりの商品を福袋にしました。袋の中身はバラバラですが、どれをとってもお得かつ、お楽しみいただける内容になっています。





・お楽しみ福袋

価格：3,900円(税込)

販売期間：

日々麹舎 菊陽町店…1月3・4・5日の3日間限定

日々麹舎 本店(唐人町店)…1月3日・4日数量限定販売

※なくなり次第、終了

＜特別メニューが登場！！＞

年始限定で、味噌・醤油を使用した飲食メニューを提供します。工場併設店舗での飲食体験を通して、山内本店の味を感じていただきます。









■シリーズ第3弾 火の国うまか城III(スリー) 2～3人分

どどんとそびえ立つ、熊本城を彷彿とさせるお城は3段にわかれ、中にはやまうちの味噌醤油をつかったメニューがてんこ盛り！おにぎりの中にはよくよく見ると熊本城主の加藤清正の兜を模したおにぎりが鎮座。海鮮も一緒に味わえる豪華で特別なメニューです。





シリーズ第3弾 火の国うまか城III





内容：

1段目 …デザート(水わらびもち・寒天・白玉・あんこ・さくらんぼ)

2段目 …刺身盛り(まぐろ赤身・鯛・ブリ・まぐろトロ・サーモン)

3段目 …おにぎり7個(明太子1個・赤牛そぼろ2個、高菜2個、鮭2個)

おかず(味噌唐揚げ・アジフライ・玉子焼き)

城下段…海鮮おにぎり うに・いくらのせ

だご汁ハーフ(人数分)つき





アレルギー：卵・小麦・乳成分・鶏肉・さけ・牛肉・いくら・ごま・大豆

価格 ：7,568円(税込)

※仕入れ状況により、内容が変更になる場合がございます









■紅白丼

マグロの赤身・みやび鯛・かに・いくらがのった、新春の紅白を彩る、この時にしか味わうことのできない限定の海鮮丼です。

アレルギー：かに・小麦・いくら・大豆

価格 ：1,518円(税込)









■紅白五色丼

うに・いくら・かに・マグロの赤身とトロの5種がのった贅沢な海鮮丼。海鮮のとろける美味しさを堪能できる新春にぴったりなお祝い丼です。

アレルギー：かに・小麦・いくら・大豆

価格 ：2,618円(税込)





※数量や提供状況は当日の状況により変更となる場合があります





紅白丼／紅白五色丼





■「やまうち本店」会社概要

会社名 ： 株式会社山内本店

創業 ： 宝暦元年(1751年)

※現存する資料・史実より梅屋をはじめた初代「定七」としております

代表者 ： 山内 卓(10代目)

所在地 ： 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548

電話番号 ： 096-232-3300(代表)または 0120-306-014

主な事業内容： 醤油・味噌・各種調味料の製造および販売

URL ： https://yamauchihonten.com









■「日々麹舎」概要

＜日々麹舎 菊陽町店について＞

“食べて・買って・体験して”、五感で楽しむことのできる醸造テーマパーク。併設されている工場の見学や味噌教室なども行い、体験を通じて麹の魅力に触れることができるお店。





日々麹舎 菊陽町店





店舗名 ： 日々麹舎 菊陽町店(ひびこうじや きくようまちてん)

所在地 ： 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548

TEL ： 096-232-3300

営業時間 ： 9時～16時

※テイクアウト 9時～16時 ※店内飲食 10時～16時(LO 15時)

定休日 ： 月曜日(変更になる可能性があるので最新の情報は日々麹舎 公式SNSをご覧ください。)









＜日々麹舎 本店について＞

登録有形文化財に指定された由緒ある建築を舞台に、やまうち本店の歴史が紡いできた味噌・醤油の魅力を堪能できるお店。





日々麹舎 本店





店舗名 ：日々麹舎 本店(ひびこうじや ほんてん)

オープン日：2025年8月21日(木)

営業時間 ：物販10時～16時／店内飲食 10時～16時(LO 15時00分)

所在地 ：〒860-0027 熊本県熊本市中央区西唐人町10

TEL ：096-274-4860

飲食席数 ：10席

定休日 ：月曜(変更になる可能性があるので最新の情報は日々麹舎 公式SNSをご覧ください。)





公式サイト ： https://yamauchihonten.com/hibikoujiya/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hibikoujiya/