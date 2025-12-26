立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、2026年1月5日（月）から31日（土）までの期間限定で、新たな「塩そば」キャンペーンを展開いたします。本企画では2つの新商品の投入で、寒い季節に適した温かい塩だしの味わいをご提供いたします。

企画背景

「塩そば」は2代目社長の悲願として開発が進められた企画の第三弾です。関東風の濃い色のつゆを特徴とする富士そばが、透明な「塩だし」に挑戦しています。2025年2月に第一弾として登場した塩そばは多くのお客様から好評を得ており、2025年7月の第二弾は冷やし仕様で提供され、夏場においても大好評をいただきました。これらの反響を踏まえ、第三弾が企画されました。

商品概要

『紅生姜天とふわふわ玉子の塩そば』750円(税込)塩だしつゆに明石焼きをヒントとしたふわふわ玉子と名物“紅生姜天”をトッピングしました。ふわふわ玉子が塩だしと融合し、紅生姜天が味わいとしてアクセントになっています。“紅白”の見た目はお正月にぴったりです。

『海鮮塩そば』750円(税込)塩だしつゆと海鮮だしの相性の良さは第一弾で立証済み。今回は海老、イカ、しじみとシーフード満載で攻めています。

販売期間：2026年1月予定（1月5日～31日）展開店舗：全104店舗 (秋葉原電気街店・品川店除く)店舗案内：https://fujisoba.co.jp/shop/※店舗により開始時期がずれる場合がございます。※また、予告なくキャンペーンが終了する場合もございます。

会社概要

会社名：ダイタン商事株式会社所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/

X(Twitter): https://x.com/fujisobar/Facebook: https://www.facebook.com/fujisoba/#富士そば