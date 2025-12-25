全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、新作リアル脱出ゲーム『空白の卒業式と、最後の噓。』の開催を記念して、ホロライブ所属VTuber「博衣こより」さんとのコラボ企画を実施いたします。

◼︎モーショントラッキングを使用した初のリアル脱出ゲームとVTuber屈指のリアル脱出ゲーム好きとしても知られる、ホロライブ所属VTuber「博衣こより」さんとのスペシャルコラボが決定！

コラボを記念して、本イベントの参加者全員に「holoXの頭脳 博衣こよりコラボ記念！ 謎付きポストカード」をプレゼント。ポストカードの表面にはここでしか手に入らないオリジナルデザイン！ さらに裏面の謎を解くと博衣こよりさんのスペシャルメッセージをご覧いただけます。ポストカードの詳細は特設サイトでチェック！

◼︎博衣こよりさんが本イベントのヒロインになる一夜限りの特別公演を開催！

さらに、3月15日の博衣こよりさんの誕生日を記念して、一夜限りの特別公演を開催！博衣こよりさんがヒロインとして生出演します。参加者はリアルタイムで博衣こよりさんと会話をしながら『空白の卒業式と、最後の噓。』を体験いただけます。リアル脱出ゲーム愛溢れる博衣こよりさんが贈る一夜限りの特別公演は3月31日(水)に東京ミステリーサーカスで開催予定。博衣こよりさんがリアル脱出ゲームのヒロインとして登場する特別な夜に注目です。『空白の卒業式と、最後の噓。』は、2026年2月19日(木)より東京ミステリーサーカスを皮切りに、リアル脱出ゲーム大阪南堀江店、名古屋店で開催いたします。かつてない没入感でお送りする新感覚のリアル脱出ゲームをぜひ会場でお楽しみください！★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/sotsugyou/

「博衣こより」特別公演 概要

3月15日の博衣こよりさんの誕生日を記念して開催される、『空白の卒業式と、最後の噓。』のヒロインに、ホロライブ所属VTuber「博衣こより」さんが生出演するスペシャルバージョンのイベントです。◼︎開催会場、日程東京ミステリーサーカス：2026年3月31日(水) 19:00◼︎チケット販売スケジュール2025年12月27日(土)12:00～◼︎チケット料金1人あたり3,700円～※中継での出演です。近隣店舗や他のお客様の迷惑になりますので、出待ち等の行為はお控えください。

『空白の卒業式と、最後の嘘。』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/sotsugyou/◼︎ストーリー「卒業生が入場します。皆様、拍手でお迎えください」ふと気が付くと、自分は卒業式の体育館にいた。体育館の中に、マイク越しのざらついた声が響く。「在校生、送辞」自分は、卒業を目前に控えた、藤山高校の3年生。胸元にコサージュを付け、紅白幕で飾られた体育館の床を上履きで歩き、今こうして冷たいパイプ椅子に座っている。らしい。「卒業生、答辞」しかし……自分は、この卒業式に、まったく覚えがなかった。隣に座っているクラスメイトの名前も、自分がなぜここにいるのかも、何もかも思い出せない。「卒業生、合唱……」ぱん。突如として、何かが爆ぜるような音と共に視界が暗転し、どさりと重みのある衝撃が体育館の床越しに伝わった。「何か」によって、突如として中断された卒業式。次の瞬間、体育館のスクリーンに、謎の少女が現れた。「卒業には、まだ早いよ」謎の少女は告げる。覚えのない、しかしどこか懐かしい声で。「このまま卒業(さよなら)するには、思い出も記憶も、まるで足りてない。そうでしょ？」自分にはわからない。この少女が誰なのかも。自分がなぜここにいるのかも。この卒業式に何があったのかも。「さっき派手に倒れた人の名前、思い出せる？」「きょうの日付は？」「休日にみんなで行った映画館の名前、ならどうかな」「わからないか」「わからないよね、今の君には」「わからないままでいいって言うんなら……」一切の記憶が抜け落ちた、空白の卒業式で。彼女の声が、宣告のように響いた。「このまま、ここで死ぬしかないんだよ。君も。」◼︎プレイ形式想定所要時間：120分／人数制限なし／屋内イベント／一斉スタート※ゲーム中、スマートフォンアプリ「LINE」を使用します。◼︎開催会場、日程【東京】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール ：2026年2月19日(木)～2026年5月10日(日)【大阪】リアル脱出ゲーム大阪南堀江店：2026年3月19日(木)～2026年5月10日(日)【愛知】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年3月19日(木)～2026年5月10日(日)◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年12月25日(木)12:00～12月26日(金)23:59一般販売：2025年12月27日(土)12:00～◼︎チケット料金1人あたり3,700円～(前売平日)※土日祝、ハイシーズン(GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む)は料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine