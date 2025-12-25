新世代出版社「株式会社オフィス清家 BOOKS」が急成長。独自メソッドで無名から“ニュースになる著者”を続々輩出。

株式会社オフィス清家BOOKS（東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階、代表：清家聖仁）は、出版からPRまで一貫支援する独自モデルにより、これまで世に出る機会のなかった専門家・起業家・教育者・医療従事者など幅広い著者を次々と送り出している。

同社は口コミで「眠っている才能を世に出す出版社」として注目が高まっており、問い合わせも全国から寄せられている。

特徴は、著者がzoomで“話すだけ”で原稿が完成する独自メソッドと、最大320媒体へ配信される強力PR戦略を掛け合わせた出版システム。

出版が“ただ本を出すだけ”に終わらず、著者がニュースになる・話題になる・認知が一気に広がる。という成功事例が増え続けている点が評価されている。

■ 才能を埋もれさせない出版社

代表の清家聖仁氏は、JRA馬主でありYouTubeチャンネル「マリキンチャンネル」を運営する実業家。異業種での成功経験を経て、“埋もれた才能に光を当てる場所”として、株式会社オフィス清家 BOOKSを設立した。清家氏は次のように語る。「世の中には、人知れず素晴らしい才能を持つ人がたくさんいる。でも、届け方を知らないまま埋もれていく。その才能に“光を当てる”のが出版社の役割だと思った。」この理念に共感した著者からの相談が全国から増え続けている。

■ “話すだけで本が完成する”独自メソッド

オフィス清家BOOKSの強みである「話すだけ出版」モデル は、忙しいビジネスパーソンから高い支持を得ている。zoomで話すだけで原稿が完成プロ編集者が構成・文章化表紙デザイン出版プレスリリース配信までワンストップ支援著者は本業を止めることなく出版でき、出版直後からビジネスに活用することが可能となっている。

■ 著者を“一気に世に出す”強力PR

特筆すべきは、出版後のPR戦略。同社および著者の取り組みは、NIKKEI COMPASS（日本経済新聞社）サンスポWoman excite（エキサイト）モノレコlivedoorニュースNewscastなど多様な主要メディアで取り上げられ、大きな話題を呼んでいる。出版をきっかけに講演依頼・問い合わせ増加・売上向上・ブランド力強化など、著者のビジネスが確実に加速する事例が続出している。

■ “才能の発掘装置”として期待される出版社

出版はゴールではなくスタート。1冊の本が人生を変える時代において、オフィス清家BOOKSは「無名から伝説へ」 を掲げ、挑戦する人々の才能を出版とPRの力で押し上げている。【会社概要】会社名：株式会社オフィス清家 所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階代表者：清家聖仁事業内容：出版事業、PR・ブランディング支援電話番号：03-5789-5341公式サイト：https://www.office-seika.jp/books/【お問い合わせ】info@office-seika.jp