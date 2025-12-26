「経営者の羅針盤～起業することが成功だと思っていた私の夢と現実のギャップ～」 株式会社BiS代表・伊禮門悟による第3弾著書、発売！
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、代表・伊禮門悟による第3弾著書『経営者の羅針盤～起業することが成功だと思っていた私の夢と現実のギャップ～』をファストブック（ラーニングス株式会社）より2026年1月5日に発売いたします。
本書は現在、Amazonにて予約受付を開始しております。
本書は、起業から5年目を迎えた伊禮門が、自身の経験から学んだ「経営者として生き抜くための心構え」をまとめた指南書です。
＜Amazon販売サイト（予約受付中）＞
https://www.amazon.co.jp/dp/4867281492/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338116&id=bodyimage1】
2026年1月5日発売／定価1,595円（税込）
発行：ファストブック（ラーニングス株式会社）
＜目次＞
はじめに
第1章 起業しても上手くいかない理由
第2章 成功と失敗の間にある「壁」とは？
第3章 事業を成功へと導くマインドにする
第4章 会社を軌道に乗せる数字の作り方
第5章 成功するビジネスの本質を捉える
おわりに
＜内容紹介＞
著者が経験した失敗から学んだこと、これまで出会ってきた「本物」の経営者の姿、「お金」との向き合い方、事業を成功させるために必要なビジネスマインドなど、経営の本質を等身大の言葉で語っています。
起業は人生を劇的に変える魔法ではなく、多くのリスクや犠牲を伴うこともあります。
その中で情報に振り回されず、自ら考え行動し、信頼を積み重ねる姿勢こそが事業を続ける力になります。
新米経営者や、「本気で経営に向き合いたい」と思う人に寄り添いつつ、起業の覚悟と勇気を思い出させてくれる一冊です。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
本書は現在、Amazonにて予約受付を開始しております。
本書は、起業から5年目を迎えた伊禮門が、自身の経験から学んだ「経営者として生き抜くための心構え」をまとめた指南書です。
＜Amazon販売サイト（予約受付中）＞
https://www.amazon.co.jp/dp/4867281492/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338116&id=bodyimage1】
2026年1月5日発売／定価1,595円（税込）
発行：ファストブック（ラーニングス株式会社）
＜目次＞
はじめに
第1章 起業しても上手くいかない理由
第2章 成功と失敗の間にある「壁」とは？
第3章 事業を成功へと導くマインドにする
第4章 会社を軌道に乗せる数字の作り方
第5章 成功するビジネスの本質を捉える
おわりに
＜内容紹介＞
著者が経験した失敗から学んだこと、これまで出会ってきた「本物」の経営者の姿、「お金」との向き合い方、事業を成功させるために必要なビジネスマインドなど、経営の本質を等身大の言葉で語っています。
起業は人生を劇的に変える魔法ではなく、多くのリスクや犠牲を伴うこともあります。
その中で情報に振り回されず、自ら考え行動し、信頼を積み重ねる姿勢こそが事業を続ける力になります。
新米経営者や、「本気で経営に向き合いたい」と思う人に寄り添いつつ、起業の覚悟と勇気を思い出させてくれる一冊です。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
プレスリリース詳細へ