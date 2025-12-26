はちのす制作が公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」を開設
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報（ https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch ）」を2025年12月15日に公開いたしました。
「はちのす制作｜B2B一次情報」は、BtoB事業者向けの一次情報・アンケート調査代行、ホワイトペーパーの制作、SEO記事作成・オウンドメディア立ち上げなど、Web集客支援を行う株式会社はちのす制作が運営する公式TikTokアカウントです。
企業のマーケティング担当者の方に役立つ情報を発信します。
現場で培ったリアルなノウハウと最新トレンドを、分かりやすく・すぐ使える形でお届けします。
■このチャンネルがおすすめの人
・BtoB企業のマーケティング責任者・担当者
・営業資料やホワイトペーパーの成果に課題を感じている方
・リード獲得施策の「打ち手不足」に悩んでいる方
・アンケート調査・一次データを活用した差別化を検討している方
・生成AI時代でも通用するコンテンツ戦略を構築したい方
■今後、配信予定の内容
・営業資料・ホワイトペーパーの受注率、DL率を上げる一次情報設計
・BtoBアンケート調査の設計・質問設計・考察の実例解説
・「使われるホワイトペーパー」と「読まれない資料」の違い
・調査データを活かしたLP・記事・営業資料への展開方法
・AIOやLLMO時代に評価される一次情報コンテンツの作り方
・BtoB企業がやりがちなデータ活用の失敗パターンと改善策
本アカウントでは、実際に企業の営業・マーケティング施策で活用されたアンケート調査結果や一次データを適宜用いて、成果につながる考え方・設計思想を発信します。
「はちのす制作｜B2B一次情報」は以下よりご覧ください。
URL：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
【運営サービス】
・【営業資料の受注率を上げる専門】アンケート調査代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/sales-survey/
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
・公式TikTokアカウント「はちのす制作｜B2B一次情報」：https://www.tiktok.com/@hachinosu_ch
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-015 東京都品川区西大井１丁目１-２ Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
