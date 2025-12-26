ニジゲンノモリが広島県に初上陸！総勢80点のグッズが立ち並ぶ 『ニジゲンノモリPOP UPストアin 広島駅ミナモア」 12月27日（土）より期間限定で開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、80点以上のオリジナルグッズを販売する『ニジゲンノモリPOP UP ストア』を広島駅ミナモア内 BOOK GALLERY KOBUNKANにて、2025年12月27日（土）から2026年1月22日（木）の期間限定で営業いたします。
今回のPOPUPストアでは、常設アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」、「NARUTO＆BORUTO 忍里」、「ゴジラ迎撃作戦」、「ドラゴンクエスト アイランド」のコラボグッズはもちろん、2025年12月26日から期間限定で復刻開催するアトラクション「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」のグッズを販売！合計で約80点以上のオリジナルグッズを揃え、広島県初となるPOPUPショップを盛大に盛り上げてまいります。なかなか淡路島に行けない皆様も、大好きな作品やキャラクターの限定グッズを買い求めに、ぜひお越しください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338107&id=bodyimage1】
▲【ゴジラ迎撃作戦】 ムービーモンスターズシリーズ ゴジラ淡路島上陸ver./税込4,180円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338107&id=bodyimage2】
▲【ドラゴンクエスト アイランド】 ぎゅっとにぎろう！たまねぎスライム（全2種）/税込各990円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338107&id=bodyimage3】
▲【クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク】 刺繍ハンカチ/税込990円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338107&id=bodyimage4】
▲【モンスターハンター・ザ・フィールド】 ゆらゆらアクリルスタンド B（ワイルズ）（全10種ランダム）/税込825円
■『ニジゲンノモリ POP UPストアin 広島駅ミナモア」概要
開店期間：
2025年12月27日（土）～2026年1月22日（木）
会場：
広島駅ミナモア 3FWEST BOOK GALLERY KOBUNKAN
営業時間：
10時00分～20時00分 ※12/31は19時00分まで、1/1、2は休館
URL：
https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
TM & （C） TOHO CO., LTD.
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
（C）CAPCOM
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
