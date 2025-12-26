乳幼児から社会人まで、様々な教育コンテンツを詰め込んだ新番組『城南の教育お弁当箱』が、2026年1月よりYOUテレビで放送開始！
株式会社城南進学研究社（所在地：神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO：千島克哉。以下「当社」）は、YOUテレビ株式会社（所在地：神奈川県横浜市・代表取締役社長：石田修一。以下「YOUテレビ」）が運営するケーブルテレビ放送において、2026年1月より当社制作番組『城南の教育お弁当箱』の放送を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338101&id=bodyimage1】
当社は1961年、大学受験予備校「城南予備校」として神奈川県川崎市で産声を上げました。創業から60年以上の歴史の中で総合教育ソリューション企業へと発展、現在は乳幼児事業から大学受験事業まで、全国区にて事業を展開しております。また、バスケットボールのプロチーム「川崎ブレイブサンダース」のスポンサードや、川崎市社会福祉協議会とともに行う「オレンジリボンこども虐待防止活動」など、地元である川崎・横浜への貢献活動も積極的に行っております。今回は「みんなにまなびをプロジェクト」の一環として、川崎市・横浜市をサービスエリアとするYOUテレビからのご提案を受け、“教育による地元貢献”というかたちで協業させていただくこととなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338101&id=bodyimage2】
当社は、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
本番組『城南の教育お弁当箱』は、幅広い年代に向けて教育サービスを運営する当社の強みを活かし、色々なおかずをひとつに詰め込んだ「お弁当」のように、様々な教育情報を1時間の中でお伝えする番組です。2026年1月からの3か月間は、当社が運営する0歳からの親子教室「Kubotaのうけん」監修のオンライン親子教室「すくすくweb」と、デジタル学習ポータルサイト『みんなのまなびライブラリー』より「推薦ラボ スピードマスター版」「Dan先生の脳トレ英会話」の3講座をお届けします。
当社は2026年からの中期経営計画において「日本が抱える社会課題解決への挑戦」を掲げており、教育格差の解消に向けても引き続き取り組んでまいります。今回の番組制作においても、当社がこれまで培った知見を投入し、地元川崎・横浜の皆様の不安や疑問を少しでも解決できるよう心がけてまいります。
【YOUテレビ番組『城南の教育お弁当箱』概要】
お子さまの教育に関心がある乳幼児～高校生の保護者の方必見！色々なおかずをひとつに詰め込んだ「お弁当」のように、様々な教育情報をひとつにまとめた番組です。総合教育ソリューション企業である城南進学研究社が、視聴者の皆さんが思わず「知らなかった！」「勉強になった！」と手を打つ教育情報をお届けします。
●2026年1月放送日程●
地上10ch〈YOUチャンネルプレミアム〉…2026年1月4日（日）～17日（土） 18:00～19:00
地上11ch〈YOUチャンネル〉…2026年1月1日（木）～31日（土） 21:00～22:00
●放送エリア●
YOUテレビサービスエリア（神奈川県：川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区・神奈川区・港北区）
●2026年1月放送内容●
・脳トレしながら楽しく英語学習！「Dan先生の脳トレ英会話」【対象：全年齢（主に社会人・シニア）】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338101&id=bodyimage1】
