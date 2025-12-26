ロール成形機＆ラインの世界市場2025年、グローバル市場規模（開放制御方式、閉鎖制御方式）・分析レポートを発表
2025年12月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロール成形機＆ラインの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ロール成形機＆ラインのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のロール成形機＆ライン市場規模は2024年時点で5億7200万米ドルと評価されています。
その後も製造業の自動化投資や高効率生産への需要を背景に成長が続き、2031年には7億5500万米ドル規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.1パーセントであり、安定的な成長が見込まれる市場です。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策変化を考慮し、競争構造、地域経済、供給網の強靭性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の機能と特長
ロール成形機＆ラインは、高品質な金属製品を連続的に生産できる設備であり、自動運転や連続稼働により人手や作業時間を削減し、企業の収益性向上に貢献します
。単なる成形だけでなく、切断や穴あけ加工など複数の金属加工工程を一体化して実行できる点が特長です。一般的な板金曲げ機やせん断機、プレス機、矯正機などと比較して、ロール成形ラインは曲げ、切断、穴あけ、矯正、さらには積載作業まで一括して対応できるため、生産効率が大幅に向上します。
________________________________________
市場構造と地域動向
地域別に見ると、中国が世界最大の市場であり、市場全体の約21パーセントを占めています。次いで北米が約17パーセントの市場シェアを有しています。
中国では近年の経済成長に伴い、不動産やインフラ投資が継続的に拡大しており、建築資材需要の増加が市場成長を支えています。また、国民1人あたりの自動車保有台数の増加により、自動車産業が急速に発展し、ロール成形機に対する需要も拡大しています。
________________________________________
用途分野別の需要動向
ロール成形機は、自動車、建設および建材、その他の産業分野で幅広く使用されています。
中でも自動車分野は最大の用途分野であり、市場全体の約20パーセントを占めています。車体部品の軽量化や高精度化への要求が高まる中、安定した品質で大量生産が可能なロール成形技術の重要性が高まっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Gasparini SpA、Dallan S.p.a.、CS-KSPAN、DREISTERN GmbH & Co. KG、FAGOR ARRASATE、Formtek （Mestek）、ASC Machine Tools, Inc.、Qualitech Machinery LLC、Dimeco、EWMenn GmbH & Co. KGなどの企業が参入しています。
上位10社の売上高は市場全体の約35パーセントを占めており、一定の寡占構造が見られます。先進的なロール成形技術は欧州、米国、日本の企業が主に保有していますが、近年は中国メーカーが急速に技術力を高め、低価格帯市場を中心に存在感を強めています。
________________________________________
技術動向と市場トレンド
現在の市場では、顧客ごとの仕様に対応する特注型設備への需要が高まっています。また、生産効率と精度を向上させるため、スマート工場化や設備の高度な自動制御技術が進展しています。
