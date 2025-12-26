冬のヒーローズ祭2025-2026！『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』ほかヒーローズ作品が無料＋半額！！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、2025年12月26日（金）から2026年1月12日（月）まで、弊社が刊行しているコミックス（電子書籍）を無料で読め、割引購入できる「冬の“ヒーローズ祭”2025-2026」を各電子書店で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338085&id=bodyimage1】
【開催概要】
■実施期間
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月）
※一部電子書店では、開始・終了時期が前後する場合がございます。
■割引内容
・連載中作品
1巻試し読み無料、既刊の半数にあたる巻まで半額（例：10巻まで発売中の場合、1～5巻まで半額）
現在1巻のみ発売中のタイトルは割引なし
・完結作品
1巻試し読み無料、既刊半額
■参加書店一覧
各電子書店（Amebaマンガ、auブックパス、BOOK☆WALKER、COCORO BOOKS、DLsite/comipo、DMM.com、dアニメストア、dブック、ebookjapan、GANMA!、HAPPY!コミック、honto、LINEマンガ、Reader Store、Renta!、U-NEXT、yodobashi.com、いつでも書店、ピッコマ、マンガBANG！、
マンガボックス、モビぶっく、ラクラクコミック、楽天Kobo電子書籍ストア、漫画全巻ドットコムなど）
※本フェアを実施していない電子書店もございます。
※実施内容は、各電子書店によって異なる場合がございます。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338085&id=bodyimage1】
【開催概要】
■実施期間
2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月）
※一部電子書店では、開始・終了時期が前後する場合がございます。
■割引内容
・連載中作品
1巻試し読み無料、既刊の半数にあたる巻まで半額（例：10巻まで発売中の場合、1～5巻まで半額）
現在1巻のみ発売中のタイトルは割引なし
・完結作品
1巻試し読み無料、既刊半額
■参加書店一覧
各電子書店（Amebaマンガ、auブックパス、BOOK☆WALKER、COCORO BOOKS、DLsite/comipo、DMM.com、dアニメストア、dブック、ebookjapan、GANMA!、HAPPY!コミック、honto、LINEマンガ、Reader Store、Renta!、U-NEXT、yodobashi.com、いつでも書店、ピッコマ、マンガBANG！、
マンガボックス、モビぶっく、ラクラクコミック、楽天Kobo電子書籍ストア、漫画全巻ドットコムなど）
※本フェアを実施していない電子書店もございます。
※実施内容は、各電子書店によって異なる場合がございます。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ