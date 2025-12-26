【コミプレ新連載】『プロローグは終末で』12月26日連載スタート！“世界の終わりが、ぼくのはじまり。”美しい少年型ヒューマノイド兵器と博士の「感情」をめぐる物語。
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、本日2025年12月26日（金）より、新連載『プロローグは終末で』（著：直江かおる）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage1】
（C）直江かおる / ヒーローズ
『プロローグは終末で』
著：直江かおる
2025年デビュー。本作『プロローグは終末で』が、初の連載作品となる。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909906028667
【あらすじ】
人間どもを見返すため、地下にこもること二十余年。博士はついに、究極のヒューマノイド兵器・A-00GR号を完成させた。しかし、いざ地上へ出てみると、すでに世界は滅びていた──。崩壊した世界の中で、A-00GR号は博士とともに、人々の「感情」をめぐる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage1】
（C）直江かおる / ヒーローズ
『プロローグは終末で』
著：直江かおる
2025年デビュー。本作『プロローグは終末で』が、初の連載作品となる。
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909906028667
【あらすじ】
人間どもを見返すため、地下にこもること二十余年。博士はついに、究極のヒューマノイド兵器・A-00GR号を完成させた。しかし、いざ地上へ出てみると、すでに世界は滅びていた──。崩壊した世界の中で、A-00GR号は博士とともに、人々の「感情」をめぐる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338078&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ