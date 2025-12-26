【ふらっとヒーローズ】3か月連続・新連載スタート！注目の第1弾、『プロローグは終末で』は本日公開！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、2025年12月26日（金）より３ヶ月連続で新連載を開始いたします。注目のラインナップは、『プロローグは終末で』（著：直江かおる）、『デリカテッセ』（著：オリタ・リオ）、『夢見る街で会いましょう』（著：朝和）の全3作品。12月より毎月新たな物語を読者の皆様にお届けします。
【新連載ラインナップ】
■第1弾：2025年12月26日公開
『プロローグは終末で』直江かおる
（C）直江かおる / ヒーローズ
人間どもを見返すため、地下にこもること二十余年。博士はついに、究極のヒューマノイド兵器・A-00GR号を完成させた。しかし、いざ地上へ出てみると、すでに世界は滅びていた──。崩壊した世界の中で、A-00GR号は博士とともに、人々の「感情」をめぐる。
■第2弾：2026年1月16日公開
『デリカテッセ』オリタ・リオ
（C）オリタ・リオ/ ヒーローズ
人間のように生きたいと願う、人喰いの少女・ロッティ。彼女は獣の肉を口にすることで、凶暴な衝動を必死に抑え込んでいた。しかし肉の価格高騰によって、ロッティの生活は追い詰められる。封じていた欲望は次第に最愛の恋人・ジョーくんへと向かいはじめ──。
■第3弾：2026年2月2日公開
『夢見る街で会いましょう』朝和
（C）朝和 / ヒーローズ
主人公・フェインには記憶がない。彼女は「夢」を見ることで、失われた記憶を取り戻そうとしている。だが、彼女の住む街にはそもそも「夢」という概念が存在せず、フェインは"異人"として扱われていた。パンダさんとともにフェインは今日も、夢に現れたどこか懐かしく不思議な街を巡る。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
