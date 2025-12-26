レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本カーボンブラック市場は自動車・工業用ゴム分野における機能性材料革新、低炭素製造技術進展高付加価値グレード拡大により、2033年に32億米ドル規模へ拡大
日本カーボンブラック市場は、2024年から2033年にかけて、21億米ドルから32億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の期間において年平均成長率（CAGR）は4.93％となる見込みです。この市場の成長を支えるのは、カーボンブラックの多様な用途とその優れた性能特性に対する需要の高まりです。特に、電子機器や自動車産業をはじめ、広範な業界での利用が市場拡大を促進しています。
市場ダイナミクスと成長の要因
電気製造業の回復
カーボンブラックはその高い導電性から、電子機器や部品における重要な素材として利用されています。特に、導電性フィルム、コーティング、複合材料として使用され、電磁干渉（EMI）シールドの特性を提供します。日本政府が半導体生産のために700億円（約44億米ドル）を投資するなど、国内の電気製造業が回復している中で、カーボンブラックの需要は今後ますます高まると予想されます。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-carbon-black-market
市場の制約：厳格な規制
カーボンブラックの製造業者は、環境保護や排出量削減の規制に直面しています。これにより、カーボンブラックの生産コストが上昇する可能性があります。特に、日本は厳格な規制基準を持つ市場であり、電子機器や自動車産業での安全基準を遵守することが求められています。このような環境基準を満たすためには、企業が新しい技術やクリーンな生産方法に投資する必要がありますが、その分価格が上昇するリスクも伴います。
市場機会：建設プロジェクトの増加
日本国内で進行中の建設プロジェクトやインフラ整備の需要がカーボンブラックの使用を促進しています。特に、コンクリート、アスファルト、屋根材などの建材において、耐久性を高めるためにカーボンブラックが利用されています。大規模な建設プロジェクトは、カーボンブラックの需要を拡大させる要因となり、予測期間中の市場成長を支える重要な要素となるでしょう。
市場セグメンテーション
タイプ別分析
日本カーボンブラック市場は、ファーネスブラックセグメントが収益面で支配的であり、今後もこの傾向が続くと予測されています。ファーネスブラックは、石油炉で石炭油や石油油を燃焼させることで製造され、様々な粒子径と構造を持つカーボンブラックを大量生産できます。このタイプは、特にゴム製造業において補強剤として多く利用されており、市場成長を牽引しています。一方で、サーマルブラックセグメントも市場で急成長すると予測され、プラスチック産業における紫外線吸収特性が需要を後押ししています。
主要企業のリスト：
● Cabot Japan K.K
● Orion Engineered Carbons KK
● Birla Carbon Japan Co., Ltd.
● Tokai Carbon Co., Ltd
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Imerys Graphite & Carbon KK
● Asahi Carbon Co., Ltd.
● Nippon Steel Chemical & Material Co., Ltd
● Denka Company Limited
● Phillips Carbon Black Limited
用途別分析
タイヤ市場は、予測期間中においてカーボンブラック市場をリードすると見込まれています。自動車産業の急速な成長がタイヤ需要を拡大させており、これがカーボンブラックの消費を押し上げています。また、ゴム製品の製造においてもカーボンブラックの需要が高まり、特に工業用ゴム製品での需要増加が市場拡大を促進しています。靴底やコンベアベルト、ケーブルなど、ゴム製品の製造にはカーボンブラックが欠かせない素材となっており、予測期間における市場成長に大きな影響を与えています。
