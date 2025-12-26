2025年12月14日 新築移転によるリニューアルオープン！ 介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ厚木』（神奈川県海老名市）
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は、2025年12月14日、神奈川県海老名市に介護付きホーム『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ厚木』（以下、『ラヴィーレ厚木』）を新築移転しました。ご入居者がより快適で過ごしやすい環境を整えることを目的に、開放感あふれる心地よい共有空間を新たに備えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337002&id=bodyimage1】
■ 公式ウェブサイト『ラヴィーレ厚木』詳細ページ
https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000004
１． 背景と目的
『ラヴィーレ厚木』（2004年9月設立）は、設立から20年以上が経過し、建物や設備の老朽化が課題となっていました。これを受けて、ご入居者が安心・安全・快適に生活できる環境を提供すること、職員が働きやすい職場を整えることを目的に、このたび新築移転を決定しました。移転先は移転前と同じ海老名市内で徒歩圏内にあるため、ご入居者は、慣れ親しんだ地域での生活を続けることができます。また、新たな建物からは、相模川や大山が望めます。四季折々の風景を楽しむなど、自然を身近に感じながら快適な生活が送れる環境が実現しました。
２．『ラヴィーレ厚木』の特長
（１） 『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ』ブランドのホーム
自分らしく安心な暮らしに“上質なゆとり”をプラスしたのが、介護付きホーム「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ」ブランドです。当社の特長である「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。そして、経験豊富な職員によるチームケアで、ご入居者お一人おひとりの安心と安全を支えます。
また、新しいホームでは居室の面積が広くなり、浴室や独立洗面台、ミニキッチンが新たに設置され、より一層快適にお過ごしいただけます。
（２） 充実した共用部
ホームの移転に伴い、ご入居者の毎日がさらに豊かになるよう、共用部をより一層充実させました。各階に設けたリビングは、ご入居者同士、またご家族やご友人などご来訪者と会話を楽しみながらゆっくりくつろげるようになっています。また、1階にあるカフェラウンジでは、木の温もりある受付カウンターが皆さまを丁寧にお迎えします。
（３） ADLに合わせた入浴
ホームには最新テクノロジーを導入し、ご入居者が安心して生活を送れるようサポートします。
共用部の浴室には、既存のストレッチャー浴に加え、新たにシャワー入浴装置「美浴（びあみ）」を導入。各居室設置の個浴利用が難しい方でも、ADLに合わせてご入浴いただけます。美浴を利用すると、通常の浴槽では入浴することが難しい方でも、座ったまま入浴が可能です。湯船につかる時のように水圧がかからず、超微粒子シャワーに包まれることで、まるで湯船につかったかのように体が温まり、心地よい入浴感を味わっていただけます。
（４） 最新テクノロジーを導入し、安心できる生活をサポート
ホーム全居室には、ベッドのマットレス下に睡眠測定センサーを設置しています。これにより、寝返り、呼吸、心拍などを測定し、睡眠状況をリアルタイムで把握することができます。従来、夜間の就寝時はスタッフが定期的に各居室を訪問し、目視で睡眠の状態や安否を確認していましたが、睡眠測定センサーの導入によって、パソコンの画面などから遠隔での確認が可能になります。スタッフが訪室する回数が減少することで、睡眠の質向上と良眠による健康維持につながります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337002&id=bodyimage1】
■ 公式ウェブサイト『ラヴィーレ厚木』詳細ページ
https://www.sompocare.com/service/home/kaigo/H000004
１． 背景と目的
『ラヴィーレ厚木』（2004年9月設立）は、設立から20年以上が経過し、建物や設備の老朽化が課題となっていました。これを受けて、ご入居者が安心・安全・快適に生活できる環境を提供すること、職員が働きやすい職場を整えることを目的に、このたび新築移転を決定しました。移転先は移転前と同じ海老名市内で徒歩圏内にあるため、ご入居者は、慣れ親しんだ地域での生活を続けることができます。また、新たな建物からは、相模川や大山が望めます。四季折々の風景を楽しむなど、自然を身近に感じながら快適な生活が送れる環境が実現しました。
２．『ラヴィーレ厚木』の特長
（１） 『ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ』ブランドのホーム
自分らしく安心な暮らしに“上質なゆとり”をプラスしたのが、介護付きホーム「ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ」ブランドです。当社の特長である「ご入居者のＱＯＬ（生活の質）向上を目指したカスタムメイドケアの実践」に加え、データ・テクノロジーを活用した業務効率化により、介護職員が人にしかできない介護に注力することで、ご入居者の自立支援を目指します。そして、経験豊富な職員によるチームケアで、ご入居者お一人おひとりの安心と安全を支えます。
また、新しいホームでは居室の面積が広くなり、浴室や独立洗面台、ミニキッチンが新たに設置され、より一層快適にお過ごしいただけます。
（２） 充実した共用部
ホームの移転に伴い、ご入居者の毎日がさらに豊かになるよう、共用部をより一層充実させました。各階に設けたリビングは、ご入居者同士、またご家族やご友人などご来訪者と会話を楽しみながらゆっくりくつろげるようになっています。また、1階にあるカフェラウンジでは、木の温もりある受付カウンターが皆さまを丁寧にお迎えします。
（３） ADLに合わせた入浴
ホームには最新テクノロジーを導入し、ご入居者が安心して生活を送れるようサポートします。
共用部の浴室には、既存のストレッチャー浴に加え、新たにシャワー入浴装置「美浴（びあみ）」を導入。各居室設置の個浴利用が難しい方でも、ADLに合わせてご入浴いただけます。美浴を利用すると、通常の浴槽では入浴することが難しい方でも、座ったまま入浴が可能です。湯船につかる時のように水圧がかからず、超微粒子シャワーに包まれることで、まるで湯船につかったかのように体が温まり、心地よい入浴感を味わっていただけます。
（４） 最新テクノロジーを導入し、安心できる生活をサポート
ホーム全居室には、ベッドのマットレス下に睡眠測定センサーを設置しています。これにより、寝返り、呼吸、心拍などを測定し、睡眠状況をリアルタイムで把握することができます。従来、夜間の就寝時はスタッフが定期的に各居室を訪問し、目視で睡眠の状態や安否を確認していましたが、睡眠測定センサーの導入によって、パソコンの画面などから遠隔での確認が可能になります。スタッフが訪室する回数が減少することで、睡眠の質向上と良眠による健康維持につながります。