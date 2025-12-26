こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明豊エンタープライズグループの年間優秀社員を表彰する「明豊AWARD 2025」のビハインド動画を公開！
〜YouTube公式チャンネル、総視聴回数が前年同期比約5倍に成長中〜
創業57年、物造りにこだわった信頼と実績の東証上場デベロッパーとして、東京23区を中心に200棟を超える“新築1棟投資用賃貸住宅”を供給している株式会社明豊エンタープライズ（本社 東京都目黒区：代表取締役 矢吹 満）は、2025年11月14日に開催したグループ社員の功績を称える『明豊AWARD 2025』の舞台裏を収録したビハインド動画をこの度、12月26日（金）に明豊エンタープライズのYouTube公式チャンネルにて公開しました。
■「新人賞」受賞の新卒1年目のリアルに密着！
グループ社員およびゲスト約180名が参加した『明豊AWARD 2025』のビハインド動画では、入社後わずか2か月で横浜市の用地情報を獲得し、短期間で契約まで結び付けた実績が評価され「新人賞」を受賞した新卒1年目の「佐々木 勇弥（ささき ゆうや）」さんに密着。現在ではすでに3件の契約を成立させるなど、急成長を遂げる若手社員の姿を追い、不動産デベロッパーとしての具体的な業務内容や日々の働き方、先輩社員や上司の支援体制について紹介しています。
『明豊AWARD 2025』ビハインド動画URL：https://youtu.be/CGlbwyJeqnA
■YouTube公式チャンネルは総視聴回数が前年同期比約5倍に成長
明豊エンタープライズの公式YouTubeチャンネルでは、社員や事業の取り組みを紹介する動画コンテンツを継続的に配信しています。
デベロッパーとして日々の業務に真摯に向き合う社員たちの姿勢や想いに焦点を当てたドキュメンタリーシリーズ「デベロッパー師たち」と、社会人3年目までの若手社員が企画・運用を担う「MU-3」(Meiho Under 3years)シリーズなど、月1回のペースで動画を配信しています。
「デベロッパー師たち」は、2025年4月にスタートした社員密着型のドキュメンタリーシリーズで、役員から若手まで幅広い社員の仕事に懸ける情熱や、普段は見ることのできない素顔を映し出しています。特に第3回の「入社2年で営業トップ！“飛び込み営業大好き女子”のリアルに密着！」では、公開からおよそ1カ月半で5万回再生を突破するなど高い人気を博しています。
これらの継続的な動画配信により、公式YouTubeチャンネルの総視聴回数は、前年の約1.7万回から今年は約8.9万回へと増加し、前年比で約5倍に成長しています。
「MU-3」では、グループ会社間の交流を目的に、若手社員が明るく取り組む様子を通じて、社内の雰囲気やチームワーク、働く魅力を配信。会社のリアルをお見せするなど、採用活動中の学生や求職者にも楽しんでいただける企画として展開しています。
【「デベロッパー師たち」シリーズ 過去動画参考】
【「MU-3」シリーズ 過去動画参考】
各コンテンツは以下の公式アカウントから視聴・フォローいただけます。
・YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCFt1zp3YeYHQvSp-sr_fMOA
・公式Instagram：https://www.instagram.com/meiho_enterprise/
・公式X（旧Twitter）：https://x.com/MeihoEnterprise
■株式会社明豊エンタープライズについて
当社が提供する新築1棟投資用賃貸マンション「EL FARO（エルファーロ）」、「LOS ARCOS（ロスアルコス）」、新築1棟投資用賃貸アパート「MIJAS（ミハス）」は資産価値の下がりにくい城南・城西地区を中心に展開しております。売却価格は「EL FARO（エルファーロ）」は5億円〜10億円前後、「LOS ARCOS（ロスアルコス）」は10〜15億円前後「MIJAS（ミハス）」は3億円前後。全シリーズで平均稼働率約97％(2025年11月末時点)、優れた立地条件と魅力的なデザイン、上質な設備・仕様で高稼働・長期間稼働を実現すると共に、資産防衛、相続税対策に有効な安定的投資用商品としてお客様にご支持をいただいております。
■株式会社明豊エンタープライズ 会社概要
代表：代表取締役 矢吹 満
本社：東京都目黒区目黒2−10−11目黒山手プレイス4F,5F,9F
設立：1968年9月9日
ホームページ：https://meiho-est.com/
事業内容：不動産開発事業
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関する プレスお問い合わせ先＞
株式会社明豊エンタープライズ 広報：花村、白井、宮下 TEL：03-6699-7660 E-mail：media@meiho-est.co.jp
