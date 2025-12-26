こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
イヴルルド遙華さん監修！ラッキーカラー別に“運気もおしゃれも”アップデート！12星座別「2026年の運勢＆ラッキーカラー」と開運ファッションアイテムを提案したサイトを公開
URL：https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossplus/251226_2026horoscope/
ファッションの力で日常を豊かにするライフスタイル創造カンパニーのクロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、フォーチュンアドバイザー・イヴルルド遙華さん監修の特設サイトを12月26日（金）に公開します。本サイトでは、12星座別の「来年の運勢とラッキーカラー」やカラーに合わせたアイテムを紹介し、新年のワードローブ選びを楽しく後押しします。
https://digitalpr.jp/table_img/1914/125051/125051_web_1.png
水瓶座のラッキーカラー：「赤色」
N.O.R.C | コットンカシミヤニットカーディガン
「記憶に残ること」にトライすると運気が高まる一年になるでしょう。
そんな水瓶座のラッキーカラーは赤色です。ぱきっとした赤色が印象的で、毎日着たくなる心地よさと、マシンウォッシャブルで使いやすさを両立させた「コットンカシミヤカーディガン」がおすすめです。
サイズ ：フリー
価格 ：￥13,200(税込)
サイト ：https://x.gd/z0Xhz
牡羊座のラッキーカラー：「ベージュ・ブラウン」
CROSS FUNCTION | 《洗える》エブ楽 バックスリットニット
安らぎの時間を優先することで運気が上がる星の配置になっている牡羊座は、ベージュ・ブラウンがラッキーカラーです。
毎日気軽に着られるデザインに、天候を気にせず洗濯・短時間で乾かせて、においも気にならない「エブ楽 バックスリットニット」がおすすめです。お手入れが簡単なアイテムで、休息時間を確保しましょう。
サイズ ：M／L／LL
価格 ：\3,960(税込)
サイト ：https://x.gd/UVRmH
射手座のラッキーカラー：「グレー」
A/C DESIGN BY ALPHA CUBIC | ロングダウンコート【はっ水・フード取り外し可】
無理なお願いをされたり、誰かのお世話をしないといけなくなったり、厄介なことを押し付けられそうな一年になるかもしれません。
そんな射手座のラッキーカラーはグレーです。フードはファスナーで簡単に取り外しができ、記念日や入卒園などのフォーマルなシーンから、日常まで幅広いシーンで着られる万能アイテム「ロングダウンコート」で、運気アップを叶えます。
サイズ ：9号／11号／13号
価格 ：\27,489(税込)
サイト ：https://x.gd/h1Rl0
■フォーチュンアドバイザー イヴルルド遙華
前向きなアドバイスが口コミで広がり、モデルやヘアメイク、エディターなどの業界で絶大な支持を得る、いま話題のフォーチュンアドバイザー。西洋占星術、タロットをはじめ、人生の流れを24の節目で区切る「フォーチュンサイクル」など、幅広い占いを独学で研究する。
ELLE ONLINE（ハースト婦人画報社）や VOCE（講談社）など様々なメディアに占いコンテンツを提供。櫻井・有吉THE夜会、ヒルナンデス！、ダウンタウンDX、ラヴィット！、ひるおび、などテレビ出演し、元気になれるアドバイスが大好評。
著書に『運命のフォーチュンAmulet』（小学館）、「今からできる画数チェンジ よい名前 悪い名前」（小学館刊）、「風の時代に幸せをつかむ! “フォーチュンサイクル占い”」（主婦の友社刊） などが好評発売中。最新刊に 『ハッピー推し活占い』（小学館） がある。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful, Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスファンクション」
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
