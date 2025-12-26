こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『第104回全国高校サッカー選手権大会 全国大会』全47試合をTVerで無料ライブ配信！準決勝・決勝はテレビアプリでも視聴可能
フルマッチ＆ダイジェストも全試合配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年12月28日（日）から開催される『第104回全国高校サッカー選手権大会 全国大会』の開幕戦から決勝までの全47試合を無料ライブ配信します。さらに、全試合のフルマッチを見逃し配信するほか、ダイジェストも配信します。各地区での激戦を勝ち抜いた代表校の勇姿を、ぜひTVerでご覧ください。
また、『第104回全国高校サッカー選手権大会 全国大会』準決勝・決勝のライブ配信は、スマホ・タブレット・PCに加えて、TVerテレビアプリ（Android TV／Fire TV／VIERA／REGZA／LG／Hisense）でも視聴可能です。
■配信ページリンク：https://tver.jp/specials/hs-soccer/104th-all
■『第104回全国高校サッカー選手権大会 全国大会』概要
開会式：2025年12月28日（日）
＜13時00分〜 配信予定＞
開幕戦：2025年12月28日（日）
＜14時30分〜 配信予定＞
・早稲田実（東京B） × 徳島市立（徳島）
1回戦：2025年12月29日（月）
＜12時05分〜 配信予定＞
・山梨学院（山梨） × 京都橘（京都）
・帝京長岡（新潟） × 大社（島根）
・専大北上（岩手） × 広島皆実（広島）
・聖和学園（宮城） × 那覇西（沖縄）
・帝京大可児（岐阜） × 興國（大阪）
・金沢学院大附（石川） × 日章学園（宮崎）
・青森山田（青森） × 初芝橋本（和歌山）
・矢板中央（栃木） × 奈良育英（奈良）
＜14時10分〜 配信予定＞
・尚志（福島） × 高松商（香川）
・福井商（福井） × 高川学園（山口）
・上田西（長野） × 水口（滋賀）
・浜松開誠館（静岡） × 九州文化学園（長崎）
・鹿島学園（茨城） × 新田（愛媛）
・北海（北海道） × 大津（熊本）
・山形明正（山形） × 大分鶴崎（大分）
2回戦：2025年12月31日（水）
＜12時05分〜 配信予定＞
・前橋育英（群馬） × 神戸弘陵学園（兵庫）
・昌平（埼玉） × 高知（高知）
・東海学園（愛知） × 神村学園（鹿児島）
・岡山学芸館（岡山） × 日大藤沢（神奈川）
・東福岡（福岡） × 秋田商（秋田）
・米子北（鳥取） × 流通経済大柏（千葉） 他2試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・堀越（東京A） × 宇治山田商（三重）
・富山第一（富山） × 佐賀東（佐賀） 他6試合
3回戦：2026年1月2日（金）
＜12時05分〜 配信予定＞
・4試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・4試合
準々決勝：2026年1月4日（日）
＜12時05分〜 配信予定＞
・2試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・2試合
準決勝：2026年1月10日（土）
＜12時05分〜 配信予定＞
・1試合
＜14時20分〜 配信予定＞
・1試合
決勝：2026年1月12日（月・祝）
＜14時05分〜 配信予定＞
・1試合
※配信予定は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※本番組は、スマホ・タブレット・PCに加えて、TVerテレビアプリ（Android TV/Fire TV／VIERA／REGZA／LG／Hisense）でも一部ライブ配信を視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
関連リンク
第104回全国高校サッカー選手権特集
https://tver.jp/specials/hs-soccer/104th-all
【ダイジェスト】地区大会決勝
https://tver.jp/specials/hs-soccer/104th-t-digest
【フルマッチ】地区大会決勝
https://tver.jp/specials/hs-soccer/104th-t-full
