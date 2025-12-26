【新シリーズ登場】2.5GマルチギガとPoE++に対応したレイヤー2スマートスイッチ『AT-mGS950/10HS』を発売

写真拡大 (全4枚)

アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、PoE++に対応した2.5Gのマルチギガビットインターフェースを搭載するレイヤー2スマートスイッチ「AT-mGS950/10HS」の受注を12月26日より開始したことをお知らせします。







今回、新発売となる「mGS950 シリーズ」は、マルチギガビット(100/1000/2.5GBASE-T)ポートを8ポート、SFP+スロットを2ポート搭載したレイヤー2スマートスイッチです。本製品は、ネットワークエッジに必要な機能を厳選し、ソフトウェア構成をシンプルにすることで、優れたコストパフォーマンスを実現しています。限られた機能構成ながら、柔軟なVLAN機能やパケット優先度を制御するQoS、接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード（LDF検出機能）など、現場での業務課題を解決するために必要な機能に対応。さらに、直感的なネットワーク管理が可能なWeb GUIで、高度な専門知識は不要。基本的なネットワーク知識だけでスムーズな運用を実現します。

また、ポートあたり最大60WのPoE++給電に対応し、Wi-Fi 6EやWi-Fi 7など次世代無線LANアクセスポイントや8K対応の高解像度IPカメラなど高消費電力機器との接続も柔軟に対応可能です。「AT-mGS950/10HS」は装置全体で最大124Wの給電能力を備え、エッジ環境における複数機器の安定運用を確実にサポートします。これにより、オフィスや工場、商業施設など幅広いシーンで、今後ますます増える高負荷デバイスへの移行をスムーズに支援し、複雑化するエッジ環境でも安心して運用できる基盤を提供します。

【新製品】AT-mGS950/10HS







【製品仕様】出荷開始日：2026年1月5日（月）

https://digitalpr.jp/table_img/631/125211/125211_web_1.png

※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。

●AT-mGS950/10HSの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-mgs950-10hs/

注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。

注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。

注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

---------------------------------------------------------------------

<<製品に関するお問合せ先>>

TEL:info@allied-telesis.co.jp

URL：https://www.allied-telesis.co.jp

---------------------------------------------------------------------

<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>

アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部

E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp

TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル

関連リンク

AT-mGS950/10HSの詳細情報はこちらよりご確認ください。

https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-mgs950-10hs/