MATSUI Bank、円普通預金金利を業界最高水準の年0.65％(税引前)に引上げ

住信SBIネット銀行株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」)と松井証券株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：和里田 聰、以下「松井証券」）は、2026年２月中旬より、「MATSUI Bank」の円普通預金の最高金利を業界最高水準※１の年0.65％※２(税引後 年0.517％)に引き上げることをお知らせいたします。









「証券残高連動 円普通預金ランク別金利プログラム」概要



本プログラムは、お客さまの証券残高に応じて、従来よりもさらに高い金利をご提供するプログラムです。最上位の「プラチナ」ランクのお客さまには業界最高水準の年0.65％(税引後 年0.517％)、証券残高100万円以上の「ゴールド」ランクのお客さまには、年0.52％(税引後年0.414％)を適用します。



また、一定の条件を満たした場合、証券残高にかかわらずランクアップ特典により優遇金利を適用します。



ランク条件と適用金利（年率・税引前）





















※証券残高は、日本株(現物残高・信用建玉）、米国株(現物残高・信用建玉）、国内公募投信残高が対象です。



※住信SBIネット銀行への証券残高の連携をご希望されないお客さまは、「レギュラー」ランクが適用されます。

















※ランクに応じた円普通預金金利は毎月１日より適用されます。



※プログラム開始初月の2026年２月のみ、ランク別金利の適用は、プログラム開始日(２月中旬予定)からとなります。



対象となるお客さま



MATSUI Bankをご利用の、日本国内に居住する満18歳以上の個人のお客さま



提供開始時期



2026年２月中旬(予定)



※本プログラムの詳細は、プログラム開始後にMATSUI Bankサービスページにてご案内します。



「MATSUI Bank」では、お客さまの資産形成をさらにサポートするため、今後も、投資をより身近に感じていただける顧客体験の提供を目指し、機能・サービスの拡充に努めてまいります。



MATSUI Bank 概要









また、2026年２月中旬(予定)より、「証券残高連動 円普通預金ランク別金利プログラム」を導入いたします。ランクアップ特典新規口座開設特典MATSUI Bankの口座を新規開設されたお客さまは、開設から最大３ヵ月間、最上位の「プラチナ」ランクが適用されます。給与受取口座指定特典証券残高が「レギュラー」ランクのお客さまは、MATSUI Bankを給与受取口座に指定いただくと、「ゴールド」ランクが適用されます。ランク判定と金利適用のスケジュール毎月の最終営業日時点の対象証券残高の合計(日本株・米国株・投資信託)を基準に翌々月のランクを決定し、優遇金利を適用します。例：2025年12月30日時点の証券残高が1,000万円以上の場合、2026年２月から「プラチナ」ランクの年0.65％(税引後 年0.517％)が適用されます。注意事項金融情勢の変化などにより金利水準の見直しを行う場合がございます。最新の金利はこちら（https://neobank.netbk.co.jp/contents/mti/kinri-yenfutsu/）をご確認ください。円普通預金について、詳しくは商品概要説明書（https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enfutsu.pdf）をご覧ください。＜松井証券 取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.htmlMATSUI Bank入金・出金について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/bank.html業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会※１ 2025年12月時点の金利について住信SBIネット銀行、松井証券調べ。円普通預金金利(優遇・上乗せ金利を含む)で比較。※２ 年利率・税引前。個人のお客さまについては、利息に対して20.315%(国税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税５%)の税率により源泉徴収されます(源泉分離課税)。マル優のお取扱いはありません。円普通預金の金利は変動金利です。2025年12月26日現在の金利です。

