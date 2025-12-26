秋田県 誘客推進課は、2025年12月13日(土)から2026年年2月28日(土)まで、「アキふたスタンプラリー」を開催しています。

秋田県内13箇所に設置しているデザインマンホールを巡りながらスマートフォンでスタンプを集めて、秋田県特産品セットなどが当たる抽選に応募できます。

期間中は冬の観光キャンペーンも開催中です。この機会に秋田県ならではのアクティビティ、温泉、小正月行事に触れながら冬の秋田を旅してみてはいかがですか？





チラシ(1)





チラシ(2)









■「アキふたスタンプラリー」概要

実施期間：令和7年12月13日(土)～令和8年2月28日(土)

設置箇所：(1)阿仁合駅

(2)秋田犬の里(大館市観光交流施設)

(3)能代バスケミュージアム

(4)道の駅てんのう「天王グリーンランド」

(5)道の駅東由利(ショッピングプラザぷれっそ)

(6)道の駅象潟「ねむの丘」

(7)大仙市観光情報センター「グランポール」

(8)湯沢駅観光案内施設

(9)道の駅かづの「あんとらあ」

(10)道の駅おが「なまはげの里オガーレ」

(11)道の駅あきた港「ポートタワー・セリオン」

(12)田沢湖クニマス未来館

(13)秋田ふるさと村

各種景品：コンプリート(13個)コース

秋田のフルーツ加工品とお煎餅セット 1名様

6個コース

秋田米と特産品セット 8名様

3個コース

東北のラーメンセット 15名様

2個コース

オリジナル手ぬぐい 30名様





※アキふたスタンプラリーへの参加方法や設置箇所の住所など詳細は秋田県冬の観光キャンペーン特設サイト内(ページ下部)の「アキふたスタンプラリー」のバナーをクリックしてください。

(特設サイトはこちら → https://akita-hottokenai.jp/ )

※秋田県冬の観光キャンペーン特設サイト内では、秋田県ならではのアクティビティ、温泉、小正月行事について随時情報発信していますのでご覧ください。(検索は「あきた冬旅」)