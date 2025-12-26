【アトレ川崎】前回大好評につき第二弾！川崎を推す冬!「I♡川崎」を2026年1月2日(金)より開催。
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行)が運営するアトレ川崎(所在地：神奈川県川崎市)では、2026年1月2日(金)より、「川崎」をテーマにしたプロモーション「川崎を推す冬！I♡川崎」を開催します。
2025年夏にも開催し大好評だった「I♡川崎」が、この冬「川崎愛をさらに深める」第二弾として復活。今回は、川崎名物などをモチーフにした限定キーホルダーが当たるカプセルトイ企画や、川崎を愛するチョリ山チョリ男撮影会などを展開。地元の方々の「川崎を推す熱」を最大化し、「アトレがある街っていいね」と感じていただける1ヶ月を提供します。
メインビジュアル
缶バッチイメージ
・開催期間
2026年1月2日(金)～1月31日(土)
詳細はアトレ川崎HPをご覧ください。
アトレ川崎HP： https://www.atre.co.jp/event/wintercarnival2026/kawasaki
■I♡川崎カプセルトイ企画
川崎の名店などをモチーフにしたキーホルダーや缶バッチが当たる、I♡川崎カプセルトイが登場。
地元愛をアピールできるアイテムがGETできるチャンスです。
実施日時：2026年1月23日(金)～25日(日)各日11:00～17:00
実施場所：アトレ川崎1F ツバキひろば
参加条件：1回参加につき、当日のお買い上げ税込3,000円以上のレシートご提示※合算可
＜イベント詳細＞
https://www.atre.co.jp/kawasaki/news/6270/
カプセルトイ景品
■アトレ川崎限定商品・川崎にまつわるアイテムを販売
期間中にしか出会えないアトレ川崎限定商品や川崎にまつわる商品を販売します。
この企画のために作られた特別な商品も販売します。
開催期間 ：2026年1月2日(金)～1月31日(土)
対象ショップ：下記URLよりご確認ください。
＜詳細＞
https://www.atre.co.jp/kawasaki/news/6266/
3F靴下屋 川崎店限定刺繍ソックス
■500円クーポンがもらえる！スタンプラリー
「I♡川崎館内ポスター掲載商品」を購入で、スタンプ1個をプレゼント。異なるショップでスタンプを2個集めると、先着100名様に、アトレ川崎で使えるアトレ公式LINE限定500円デジタルクーポンをプレゼントします。
※同一ショップで集めたスタンプは無効となります
※無くなり次第終了
※クーポン取得にはアトレ公式LINE友だち追加が必要となります。
＜企画詳細＞
https://www.atre.co.jp/kawasaki/news/6265/
I♡川崎スタンプラリー
■チョリ山チョリ男来店！限定ステッカープレゼント
川崎を愛する”チョリ山チョリ男”がアトレ川崎に登場します。
アトレ公式LINE友だち追加で「チョリ山チョリ男 アトレ川崎限定ステッカー」プレゼント。
開催日時：2026年1月18日(日)
(1)11:00～ (2)13:00～ (3)14:00～
(各回30分程度)
実施場所：アトレ川崎1F ツバキひろば
＜詳細＞
https://www.atre.co.jp/kawasaki/news/6272/
チョリ山チョリ男
【チョリ山チョリ男とは】
川崎市を盛り上げるために活動している「くずもちの妖精」です。
ボランティア活動や地域イベントへの出演、
地元企業とのコラボなどを通して、川崎を盛り上げています。
【プロフィール】
◆性別： オス◆年齢：0歳◆誕生日：9/2
◆住処： 川崎区のとあるマンション
◆特技： ダンス◆好物：くずもち
◆資格： カワサキ検定、普通自動車免許(AT限定)
公式HP： https://www.choriyamachorio.com/
■新年を祝うイベントも
・獅子舞演舞
アトレ川崎から新年のご挨拶として、お客様に幸運をお届けします。
実施日時：2026年1月2日(金)
(1)13:00～ (2)14:00～ (3)15:00～(各回20分程度)
実施場所：アトレ川崎 (1)(3)1F ツバキひろば、(2)7F ボヌールひろば
獅子舞演舞
・だるま作りワークショップ
川崎の代名詞である川崎大師の「だるま市」にちなみ、縁起の良いだるま作りを体験できるワークショップを開催。
実施日時：2026年1月2日(金)
(1)13:45～ (2)14:15～ (3)14:45～ (4)15:15～
実施場所：アトレ川崎1F ツバキひろば
参加条件：参加者1名様につき、当日のお買い上げ
税込1,000円以上のレシートご提示※合算可
＜新年イベント詳細＞： https://www.atre.co.jp/kawasaki/news/6273/
だるま作りワークショップ
■施設概要
「アトレ川崎」施設概要
施設名 ： アトレ川崎
所在地 ： 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1
営業時間： ショッピング／10：00～21：00
レストラン／11： 00～22：30
北側改札内／平日 10：00～21：00
土・日・祝 10：00～20：00
※一部、営業時間の異なるショップがございます。
構造 ： 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
階数 ： 地下1階、地上8階
店舗面積： 約26,000平方メートル
店舗数 ： 208ショップ(2025年12月26日現在)
■SC運営会社概要
名称 ： 株式会社アトレ
所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F
会社設立： 1990年4月2日
資本金 ： 16億3千万円
代表者 ： 高橋 弘行
事業内容： 駅ビルの管理および運営等
運営施設： アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他