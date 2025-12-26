秩父鉄道で元日から数量限定販売 2026年の干支「午」イラスト入り「開運記念入場券」普通列車2編成に開運特別ヘッドマークを掲出して運行
秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、2026年干支の「午」をモチーフにした「開運記念入場券」を2026年1月1日(木・祝)から1月12日(月・祝)の期間、数量限定で販売します。また、同期間でフルラッピングトレインの秩父三社トレイン(7500系1編成)および7800系1編成の先頭に開運特別ヘッドマークを掲出して運行します。
詳細は、下記のとおりです。
【「開運記念入場券」について】
2026年干支の「午」をモチーフにした、うま型特製硬券入場券です。絵馬型の台紙裏面には、願い事などを自由に書き込むことができます。
開運記念入場券 イメージ1
開運記念入場券 イメージ2
(1)販売期間： 2026年1月1日(木・祝)～1月12日(月・祝)
(2)販売箇所： 秩父鉄道 熊谷、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、
御花畑、三峰口の各駅窓口
秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」
https://www.chichitetsu.jp/html/
(3)販売価格： 200円(税込)
※ちちてつe-shopでは、7駅セットで販売します。
※駅窓口では窓口営業時間内に販売します。
※ちちてつe-shopでは、1月1日(木・祝)0：00～販売します。
※各所売り切れ次第終了
【普通列車2編成への開運特別ヘッドマーク掲出について】
新年を祝し、7500系1編成(フルラッピングトレイン：秩父三社トレイン)、7800系1編成に、開運特別ヘッドマークを2026年1月1日(木・祝)～1月12日(月・祝)に掲出して運転します。
開運特別ヘッドマーク(7500系) イメージ
開運特別ヘッドマーク(7800系) イメージ
7500系車両 イメージ(フルラッピングトレイン：秩父三社トレイン)
7800系車両 イメージ
※列車運用のご案内はできませんので予めご了承ください。
※急きょ掲出期間、車両が変更になる場合があります。
【秩父鉄道主催の新年ハイキングについて】
1月は、寺社めぐりや十二支めぐりなど新年らしいハイキングを実施します。新年の始まりをハイキングで健康的に過ごしませんか。
＜特別企画ハイキング「新春開運祈願！秩父街なか歩きと寺社めぐり」＞
虚空蔵寺 イメージ
■開催日 ： 2026年1月10日(土)～1月13日(火)
■集合受付： 秩父鉄道 秩父駅(受付9：00～10：30)
■参加費 ： 無料
■行程 ： 一般向・約8km/約2時間30分・消費カロリー830kcal
秩父鉄道 秩父駅→秩父神社→秩父札所15番(少林寺)
→秩父札所13番(慈眼寺)→秩父今宮神社→秩父札所14番(今宮坊)
→秩父札所16番(西光寺)→秩父札所17番(定林寺)
→秩父札所18番(神門寺)→虚空蔵寺→秩父鉄道 秩父駅
※1月12日(月・祝)、13日(火)は虚空蔵寺にて虚空蔵尊縁日が開催されます。
＜特別企画ハイキング「寄居の十二支めぐりで開運祈願」＞
善導寺 イメージ
■開催日 ： 2026年1月17日(土)、18日(日)
■集合受付： 秩父鉄道 寄居駅(受付9：00～10：30)
■参加費 ： 無料
■行程 ： 一般向・約9km/約3時間・消費カロリー840kcal
秩父鉄道 寄居駅→放光院(午：勢至菩薩)→浄心寺(酉：不動明王)
→正樹院(未・申：大日如来)→西念寺(戌・亥：阿弥陀如来)
→天正寺(丑・寅：虚空蔵菩薩)→正龍寺(辰・巳：普賢菩薩)
→善導寺(子：千手観音菩薩)→少林寺(卯：文殊菩薩)→秩父鉄道 波久礼駅
≪上記ハイキングの参加方法・注意事項≫
※雨天決行、荒天中止
※当日受付、受付時間内に集合駅へお越しください。
※受付後、随時出発。受付時配布のマップやコース上の案内矢印をもとに自由に歩行してください。
※気候・場所によっては凍結が予想されます。滑りにくい靴でご参加ください。
※コース状況等により急きょコース内容の変更・ハイキングの中止等が発生する場合があります。
各ハイキング詳細は秩父鉄道ホームページをご確認ください。
https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/hk_top.html
◆開運記念入場券、開運特別ヘッドマーク掲出に関するお問合せ
秩父鉄道株式会社 旅客案内係
TEL：048-580-6363
◆秩父鉄道主催のハイキングに関するお問合せ
秩父鉄道株式会社 鉄道事業本部 運輸部 運輸課
TEL：048-523-3313(平日9：00～17：00)