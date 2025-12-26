大正製薬株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：上原 茂、以下「当社」）は、2026年1月1日より、リポビタンDの新たなブランドプロモーションとして「リポビタンDays」を始動いたします。長きにわたり、多くの皆さまにご愛顧いただいてきたリポビタンは、昭和の高度経済成長期より、「ファイトイッパーツ！」を合言葉に、人々の活力を支えるブランドとして成長してまいりました。令和に入り、生活様式や価値観は大きく変化しています。インターネット・スマートフォンの普及による情報環境の高速化、働き方やキャリア観の多様化など、現代を生きる若者の「頑張り方」も変わりつつあります。こうした環境変化を踏まえ、当社はブランドの原点である「前向きに頑張る人を応援する」という理念を再解釈し、新たなブランドプロモーションとして「リポビタンDays」を始動いたします。本プロジェクトでは、現代の若者の挑戦に寄り添い、リポビタンDを“今を懸命に生きる人々を支える存在”として、あらためて全国に発信してまいります。その第一弾施策として、1月1日より「リポビタンDays」のスタートを宣言する新広告展開を開始いたします。TVCMでは従来のイメージを刷新し、映像に関してはAI技術を駆使して現代の多様な“頑張る姿”を表現しました。また、楽曲には日本を代表するロックバンド「RADWIMPS」の代表曲の一つ「君と羊と青」を起用しています。加えて、晴れやかな空をモチーフとした新聞広告も掲出し、プロジェクト始動を広く告知いたします。当社は今後も、幅広い世代の皆さまの前向きな日々を支えるべく、「リポビタンDays」を通じて、より身近にリポビタンDを感じていただける広告・プロモーションを展開してまいります。

◇「リポビタンD」製品概要販売名 ：リポビタンD 製品区分 ：指定医薬部外品 効能・効果：疲労の回復・予防 用法・用量：15才以上１日１回１本◇「リポビタンD」ブランドサイトURL：https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/◇ 製品に関するお問い合わせお客様119番室 TEL：03-3985-1800

◇楽曲提供についてRADWIMPS（ラッドウィンプス）さん

2001年結成、2005年メジャーデビュー。 ジャンルという既存の枠組みに捉われない音楽性、恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けている。 その音楽性はバンドサウンドに留まらず、新海誠監督によるアニメーション映画『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』の音楽全般を担当。劇伴音楽でも多彩な作曲性を発揮し非常に高い評価を得、それぞれの作品において第40回 / 第43回 / 第46回と三度にわたり日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。2022年公開の実写映画『余命10年』（藤井道人監督作品）でも、劇伴全29曲と主題歌を担当した。2014年以降、海外公演も精力的に行っており、2023年には約5年ぶりに北米・ヨーロッパ・アジア・オーストラリアを巡る大規模な海外ツアーを敢行。続く2024年にはバンド史上初上陸の地域を含む中南米4都市と、日本公演含むアジア7つの国と地域を巡るワールドツアーも大成功におさめた。2025年10月には約4年ぶりとなるニューアルバム「あにゅー」をリリース、同月からは9都市17公演での開催となる「RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」もスタート。同年11月に初のトリビュートアルバム「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」を発売し参加アーティストの顔ぶれなどその内容が非常に大きな話題となった。同年11月23日、バンドはメジャーデビュー20周年を迎えた。RADWIMPS Official Websitehttps://radwimps.jp/

https://newscast.jp/attachments/PHrrviqnDPdv40UVu3if.pdf