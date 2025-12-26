全国に73施設の温泉宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介)が運営する大江戸温泉物語 恵那峡(岐阜県)、大江戸温泉物語 志摩彩朝楽(三重県)は2025年12月26日(金)に大江戸温泉物語Premiumシリーズとして、同時にリニューアルオープンいたしました。

～雄大な峡谷美を誇る恵那峡の四季の彩りを感じる湖畔の温泉宿～ 「大江戸温泉物語Premium 恵那峡」

オープン日：2025年12月26日(金)所在地 ：〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2709-399交通アクセス(車)：中央自動車道 恵那ICより約15分、中央自動車道 中津川ICより約20分(電車)：JRほか恵那駅より送迎車で約10分(送迎車は要予約・要協力金片道70円)ご予約方法(公式サイト)：https://x.gd/76baX(電話)：050-3615-3456(受付時間 9:00～19:00)

1．展望風呂を新設

4階フロアに展望風呂を新設いたしました。これにより、雄大な恵那峡の眺望をより楽しみながら、良質な温泉をご堪能いただけます。既存のB1フロアの2ヶ所にあった大浴場と露天風呂は1つに統合し、広々とした大浴場と露天風呂になります。どちらのお風呂も男女入替制ですので、入浴の楽しみが広がります。泉質：カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉（高張性・弱アルカリ性・低温泉）※加温、循環ろ過式

2．レストランを全面改装

4階フロアのレストランを全面改装。木のぬくもりが感じられ、自然を感じられる食事スペースへ生まれ変わりました。夕朝食もPremiumシリーズへアップグレードし、豪華メニューやご当地グルメを豊富にご用意いたします。

3．プレミアムラウンジを新設

新設したプレミアムラウンジでは、チェックイン時や湯上りなどに自由に利用できる無料のドリンクをご用意しております。ドリンクを片手に暖炉の炎に癒されながら、思い思いの時間をお楽しみください。

4．多彩な施設や周辺観光

お子様が楽しめるキッズコーナーを新設いたしました。また、客室は和ベッドのお部屋を増室、露天風呂付客室も新設しております。周辺には、恵那峡を望む「恵那峡さざなみ公園」、恵那峡湖畔の奇岩や絶壁が観覧できる「恵那峡遊覧船」、レジャーランド「恵那峡ワンダーランド」やグルメお土産スポットの「恵那 銀の森」など観光スポットが多数ございます。ホテルを起点に観光もお楽しみいただけます。

～眼下に広がる英虞湾の絶景と夕日を堪能するオーシャンフロントの温泉宿～ 「大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽」

目の前に広がる、さまざまな形の島や半島が美しい海岸線をつくる英虞湾の景色。特に夕景は極上で、安らぎのひと時を過ごせます。今回のリニューアルオープンで新たに「大江戸温泉物語Premium」シリーズへ変更いたしました。オープン日：2025年12月26日(金)所在地：〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明687-2交通アクセス(車)：伊勢自動車道 伊勢西ICより約45分(電車)：近鉄 賢島駅より送迎車で約3分(送迎車は要予約・要協力金片道20円)ご予約方法(公式サイト) ：https://x.gd/1hYltR(電話)：050-3615-3456(受付時間 9:00～19:00)

1．露天風呂棟を増築

本館3階フロアに露天風呂を新設いたしました。四季折々の英虞湾の景色をご覧いただきながら入浴が楽しめます。特に夕暮れ時は「日本の夕陽百選」に選ばれた素晴らしい夕景が望める時も。既存の大浴場と露天風呂には水風呂を新たに設置。館内湯めぐりもお楽しみください。泉質：アルカリ性単純温泉（低張性・アルカリ性・低温泉）※加水、加温、循環ろ過式

2．プレミアムラウンジ・湯上りラウンジを新設

新設したプレミアムラウンジ・湯上りラウンジでは、チェックイン時や湯上りなどに自由に利用できる無料のドリンクをご用意。ドリンクを片手に英虞湾の景色に癒されながら、思い思いの時間をお楽しみください。

3．露天風呂付客室の設置、ベッドタイプの客室を追加、キッズスペース付客室も

客室の一部を露天風呂付客室へ変更いたしました。お部屋でも開放感を味わえる入浴をお楽しみください。また、ベッドタイプの客室も追加しております。お子様連れにうれしいキッズスペース付客室も新たに登場いたします。気軽にキャンプ泊が楽しめるグランピングエリアルームもあり、多彩な客室からご利用シーンに合わせお選びいただけます。・露天風呂付客室：8室・和ベッド客室：9室・キッズスペース付客室：4室・グランピングエリアルーム：5室

4．キッズコーナーを新設

お子様が楽しめるキッズコーナーを新設。また、夏季限定で利用できるプールゾーンにシャワーブースを追加し、ご家族でもっと楽しめる施設となりました。夕食では海鮮グルメを中心に、肉料理はもちろん和洋中バラエティ豊かなメニューをご用意。ハーゲンダッツ アイスクリームなど、豪華メニューを食べ放題でお楽しみいただけます。周辺には、年中楽しめるテーマパーク「志摩スペイン村 パルケエスパーニャ」や雄大な英虞湾の景色を船上から楽しめる「賢島エスパーニャクルーズ」、観光名所「伊勢神宮」や「マリンリゾート」など多彩な観光地となっています。

■「大江戸温泉物語Premium」シリーズ

「遊びとくつろぎのある温泉宿。思い思いの贅沢が見つかるプレミアム。」開放感にあふれた空間で温泉を楽しめる大浴場。ちょっとした贅沢感を楽しめるメニューやその土地ならではの食材を味わえるバイキング。ご滞在中に何度でもご利用いただけるプレミアムラウンジでは、ドリンク片手に語らいのひと時を。家族の楽しい時間も、大人のくつろぎ時間も、諦めることなく満喫できます。大江戸温泉物語からアップグレードしたPremiumシリーズで、贅沢なひと時をお楽しみください。

Premiumシリーズの特徴

「プレミアムラウンジ」チェックイン時、湯上りなどに自由に利用できる無料のドリンクサービスをご用意しています。のんびり景色や暖炉の火を眺めたり、おしゃべりをしたり、思い思いの時間をお過ごしください。「バイキング」バイキングでは肉料理や魚料理など、豪華メニューが食べ放題。季節ごとにメニューが入れ替わるので、いつお越しいただいても、選ぶ楽しさと美味しさをお楽しみいただけます。「多彩なコンテンツ」キッズパークやプール、カラオケなどのエンタメコンテンツ、温泉、マッサージチェア、ラウンジなど、楽しみもくつろぎも満喫できる充実したコンテンツをご用意しております。

【会社概要】

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）■代表取締役：川粼 俊介■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2025年12月現在）■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/