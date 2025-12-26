株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、島根県松江市に「ポイント松江学園店」を2025年12月26日（金）12時にグランドオープンいたします。

【ダーツ・ビリヤードをもっと身近に！島根県松江市に新規出店！駐車場完備！】

「カラオケBanBan」や「ポイント」等を運営する株式会社シン・コーポレーションは、ダーツ＆ビリヤード等のアミューズメント施設「ポイント松江学園店」を島根県松江市に新規出店いたします。本店舗は島根大学をはじめとする松江市の学園エリアにあり、商業施設が集中する利便性の高いエリアに位置しています。車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

また、本店舗から徒歩約3分の場所に「カラオケBanBan松江学園通り店」があり、両店舗を組み合わせることでより充実したエンターテインメント体験をお楽しみいただけます。例えば、ダーツやビリヤードで仲間と楽しんだ後にカラオケで盛り上がる、またはカラオケで歌った後にダーツやビリヤードでゆったり過ごすなど、シーンに合わせて自由にご利用いただけます。ぜひ、ご友人やご家族と一緒に、思い出に残るひとときをお過ごしください。

【オープンキャンペーン開催！】

12月26日(金)～1月8日(木)の期間中、 オープンキャンペーンを実施いたします。■全日50％OFFキャンペーン ※ダーツ・ビリヤード利用料（時間制料金）が対象となります。

【ダーツ＆ビリヤード台を多数設置！初心者の方から上級者の方まで快適にお過ごし頂けます！】

「ポイント松江学園店」では、アミューズメントを通じて、皆さまが快適に過ごせる居心地の良い空間づくりを心がけています。ダーツやビリヤードは、お一人様でも気軽にご利用いただける環境を整えており、初心者から上級者まで安心してお楽しみいただけます。ハウスダーツやハウスキューは無料で貸し出し可能で、初めての方も安心してプレイできます。さらに、各種物販アイテムや消耗品も豊富に取り揃えており、プレイ中の破損にも迅速に対応いたします。ダーツ：ダーツマシンは最新機種『DARTSLIVE3』を2台、『DARTSLIVE2』を6台導入しています。ビリヤード：ビリヤード台は4台設置し、台と台の間隔を広く確保しています。テーブルや椅子も備え、周囲を気にせず快適にプレイできます。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【「ポイント松江学園店」概要】

●住所: 島根県松江市学園２丁目３０－２ ２階●営業時間: 12時～24時（金・土・祝前 12時～翌3時） ※オープン後の12月26日(金)～1月12日(月・祝)につきましては、 12時～翌3時営業となります。●店舗URL: https://point-shin.com/shop/matsuegakuen ●電子マネーQRコード決済:対応