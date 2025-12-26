― 96年の茶園が辿り着いた“極上の一服”｜Organic Matcha from Japan ―

創業96年、宮崎県川南町の老舗茶園・有限会社大塚園は、初の有機JAS認定抹茶を2025年11月より発売いたしました。栽培から加工まで一貫体制で管理された完全オーガニック抹茶は、環境・健康・地域に配慮した持続可能なお茶づくりの集大成。国内外の抹茶ファン待望の新商品として、お届けしています。

■ 商品概要

待望の「有機抹茶」が新登場！

本商品「朝霧」は、自然の恵みをそのままに仕上げた抹茶です。農薬や化学肥料に頼らない栽培と、栽培から加工までの自社一貫体制により、安心感と品質の両立を実現しました。一番茶ならではのフレッシュな香りに、旨み・甘み・爽やかさ・苦味がバランスよく調和し、時間とともにまろやかさが増していく、奥行きのある味わいが特長です。

■ 商品の特徴

① 洗わず加工する抹茶だからこその一貫管理

抹茶は、収穫後に蒸し・乾燥工程を経ても洗浄工程がありません。そのため、口に入る前段階での栽培環境が、品質と安全性を大きく左右します。大塚園では、有機JAS認証取得にあたり、約20ヘクタールの茶畑を3年かけて改良・再生。2025年春には有機認証の碾茶工場が完成し、栽培から加工までを自社で一貫管理する体制を整えました。

② 有機抹茶ならではの“調和と力強さ”

旨み・甘み・爽やかさ・苦味がバランスよく調和し、有機抹茶ならではの自然の力強さを感じられる味わいが特長です。封を開けた瞬間に立ち上がる、摘みたてを思わせるフレッシュな香り。点ててから時間が経つにつれ、角が取れ、まろやかさと奥行きが増していく…一杯の中で、異なる表情を楽しめる抹茶に仕上がっています。

■ 楽しみ方・提案シーン

一番茶のみを使用した「朝霧」は、抹茶本来の旨みと香りをストレートに楽しめるため、薄茶や抹茶ラテに特におすすめです。・ご自宅での一服（薄茶）・ミルクと合わせた抹茶ラテ・オーガニック志向の方へのギフト・贈答用にも最適日常の中で気軽に楽しむ一杯から、特別な時間を彩る抹茶として、幅広いシーンでお使いいただけます。

■ 大塚園について

1929年創業の大塚園は、「すべての環境を健康にする」という想いのもと、宮崎県川南町の豊かな自然環境の中で、茶畑の管理から製茶、加工、販売までを一貫して手がける老舗茶園です。大塚園が大切にしているのは、カラダ・地域・地球、すべての環境を健康にすること。農薬に頼らず育てた茶葉は自然本来の味わいを届け、飲み続けたくなるやさしい美味しさを生み出します。また、茶畑ではミミズや昆虫、野鳥などの生態系が循環し、土壌・水・空気に負担をかけない栽培を実践。土を育てることが、結果として良い茶葉を育てる--そんな考えのもと、循環型のお茶づくりを行っています。今回の有機抹茶は、こうした長年の積み重ねの先に生まれた、大塚園の哲学を体現する一品です。

■ 今後の展望｜世界へ広がる“完全オーガニック抹茶”

2026年には、抹茶専用の加工工場が稼働予定。HACCP（国際衛生基準）に基づく設備を整え、栽培から加工までの完全一貫体制をさらに強化します。現在、イギリス・ドイツ・ポーランド・マレーシアなど海外からの引き合いも増加中。「未来の土」が育んだ抹茶を、世界へ届けてまいります。

■企業概要

【会社名】 有限会社 大塚園【所在地】〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南16709【TEL】0983-27-0352【メール】 info@otsukaen.com【公式HP】https://otsukaen.com/【営業時間】 9:00～18:00 日曜日定休日（※水・土・祝日は17:00まで）