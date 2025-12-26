全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、BBC制作のミステリードラマ「ブラウン神父 シーズン１」を2026年1月5日（月）よる8時より放送開始いたします。

１. ドラマ「ブラウン神父 シーズン1」

BBC制作の長寿ドラマシリーズ。斬新かつ奇想天外なトリックを考えさせたら古今東西随一とも言われ、しばしばコナン・ドイルと並び称される、推理作家であり、評論家であり、詩人でもあるG・K・チェスタトン。彼が生み出したキャラクター”ブラウン神父”が、英国の小さな村で起こる難事件を天才的な推理で解決する大人気作。ブラウン神父は、まん丸顔に大きな帽子と、こうもり傘がトレードマーク。どこから見ても純朴で冴えない昼行燈のようにぼんやりした存在だが、事件が起こるや否や、長年懺悔を聞いてきたことによって培われた人間の邪心や本質に対する深い理解と洞察力を駆使し、事件の謎を探り当てる。それだけでなく、人間の心の闇を解き明かし、被害者そして容疑者の魂をも救おうとする。そんなブラウン神父を「ハリー・ポッター」の親友ロンの父親役でおなじみのマーク・ウィリアムズが愛嬌たっぷりに演じる。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/father-brown-s1/■「ブラウン神父 シーズン１」コピーライト：© BBC 2013【ストーリー】時は1950年代、英国コッツウォルズの田舎町にある教会の司祭、ブラウン神父は、時代遅れの大きな帽子と蝙蝠傘がトレードマークの風采の上がらない神父である。しかしひとたび事件が起こるや、聖職者ならではの鋭い洞察力を発揮して人間の深層心理を鋭く分析、警察も手を焼く難事件を次々に解決してゆく。教会の秘書であるマッカーシー夫人、地元の名士レディ・フェリシアが公私で神父をサポートし、地元警察のバレンタイン警部補も舌を巻く八面六臂の大活躍で犯人の魂の救済のために奮闘する。【スタッフ】監督：イアン・バーバー、製作：セリ・メイリック、脚本：レイチェル・フローディ【キャスト】マーク・ウィリアムズ、ソーシャ・キューザック、ヒューゴ・スピアー ほか

2. 放送情報

「ブラウン神父 シーズン1」2026年1月5日（月）よる8時スタート■毎週月曜よる8時～全10話／英語・日本語字幕

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

