「後席も静かになる」--そんな声から生まれた11インチ大画面ポータブルディスプレイAudio「GetPairr Vista 1.0」。自宅のタブレット感覚で動画アプリを楽しみながら、ナビ・音楽・通話など日常の車内機能も1台に集約できるモデルとして人気を集め、この度“最終ロット”の発売が決定しました。後席向けのエンタメ環境を作れる専用ヘッドレストマウントなど、アクセサリー3製品も同時に登場します。本製品は、車両のシガーソケット電源で動作する車載向けポータブルディスプレイです。

■ 1. Androidシステム内蔵でYouTube／Netflixがそのまま見られる

スマホのテザリングや車内Wi-Fiがあれば、アプリを開くだけで動画・音楽がすぐ視聴可能。前席・後席どちらでも「退屈しない車内時間」を実現します。

■ 2. 有線CarPlay/有線Android Autoをワイヤレス化

毎回ケーブルを挿す必要がなく、エンジンONで自動接続。ナビや通話、音楽アプリがすぐ使えてドライブのストレスを大幅に軽減します。

■ 3. デュアルBluetoothで車のスピーカーから音声出力

スマホ→本製品（Bluetooth①）、本製品→車（Bluetooth②）という二重接続に対応。YouTubeやNetflixの音声を車載スピーカーから再生でき、車内全体に広がる迫力ある音を楽しめます。

■ 4. 2画面同時表示（PIP／5:5分割）

主⾧がナビ表示、副座席が動画視聴など、同時操作が可能。長距離ドライブでも後席が静かになり、小さなお子さまのいる家庭にぴったりです。

■ 5. 後席ヘッドレスト設置で“後席シアター化”

専用ヘッドレストマウント（別売）を使えば、後席に安定して固定可能。長時間ドライブの退屈を解消し、家族向け車内エンタメが一気に充実します。

CPU：4コアRAM+ROM：2GB＋32GB解像度：1920*720Wi-Fi周波数：2.4GHz + 5GHzスピーカー：8Ω 1.5W電源：シガープラグアダプタ（入力Type-c端子） 5V/3A対応 OS：iOS ：Ver.８ 以降 Android ：Ver.１０ 以降付属品：ポータブルディスプレイオーディオ本体、シガーブラグアダプター、AUXケーブル、取扱説明書使用可能なアプリ：Disney+ /YouTube/Prime Video/Spotify/TikTok Lite/U-NEXT/Tver/Apple CarPlay / Android Auto

今回の最終ロットとなる「GetPairr Vista 1.0」は、動画視聴・ワイヤレス化・分割表示・後席エンタメ対応と、日常のドライブを大きく快適にする機能を1台に集約したモデルです。さらに、後席設置用ヘッドレストマウントや録画対応SDカード、バックカメラなど、車内体験を拡張できる専用アクセサリーも加わり、より幅広いシーンに対応できるラインアップとなりました。在庫がなくなり次第販売終了となりますので、この機会にぜひご検討ください。

ご購入から1年間の製品保証付き！万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。メールサポート：service@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）