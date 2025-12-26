■ ペアリング体験そのものを“完成形”として提供

分散型町家ホテル 和乃リトリートひといき（滋賀県長浜市）は、町屋スペインバル Palomino と連携し、猟師ソムリエ監修のもと、4杯の厳選スペインワインまたはシェリーと食事のペアリングが料金に含まれた宿泊プランを2026年1月4日より提供開始します。本プランは、料理と酒の組み合わせそのものを体験価値として設計したインクルーシブ型のガストロノミーステイで、選ぶ手間や追加料金を気にせず、完成された流れの中で味わえる点が特長です。

■ 4皿に寄り添う、4杯のスペインワイン／シェリー

コース料理は、オードブルからデザートまで全4皿構成。それぞれの皿に対し、ワインまたはシェリーを一杯ずつ合わせ、味の立ち上がりから余韻までを一続きの体験として楽しめるよう設計しています。オードブル盛り合わせ：スパークリングワイン or ドライなシェリー（マンサニージャなど）魚料理：白ワイン or 辛口シェリー（フィノ、アモンティリャードなど）肉料理：赤ワイン or 重厚なシェリー（オロロソなど）デザート：フルーティーなシェリー（ミディアムタイプなど）当日の食材やお客様の嗜好に応じて微調整しながら、料理と酒が対等に響き合うペアリングを提供します。

■ 猟師であり、ソムリエ--全国でも稀少な視点からの監修

本プランを監修するのは、長浜出身で猟師としても活動するソムリエ。自ら山や里に入り、土地の循環や季節を体感してきた視点と、ソムリエとして培った味覚・構成力を併せ持つ人物です。当社調べ（2025年12月時点・公開情報ベース）によると、猟師として地元の食材に向き合いながら、ソムリエとしてペアリングを設計し、その思想を宿泊体験として提供する取り組みは、全国的にも例の少ない稀少なスタイルと考えられます。単なる料理提供にとどまらず、「なぜこの一杯なのか」まで含めて伝える監修が、本企画の核となっています。

■ なぜ長浜で、このガストロノミーが成立したのか

長浜は、琵琶湖の湖魚文化、伊吹山系の山の恵み、発酵や保存の知恵が今も暮らしに息づく土地です。狩猟、熟成、保存--シェリー酒の文化とも親和性の高い食の背景が、この地域にはあります。食材の来歴と味わいが分断されず、一本の線としてつながっているからこそ、猟師ソムリエによるペアリングが、無理なく“日常の延長線”として成立しました。

■ 泊まることで、体験が完成する

「和乃リトリートひといき」は、城下町に点在する町家を活用した分散型宿泊施設です。一棟貸切での利用や、プライベートサウナを備えた棟もあり、食後の余韻を静かに整える時間まで含めて滞在を設計できます。料理とワインの余韻を抱えたまま町家に戻り、サウナで身体をととのえ、翌朝は城下町を散策する。「食べるために泊まる」「泊まることで味わいが完成する」--そんな大人のためのガストロノミーステイを提案します。

【表参道棟】（2022年3月オープン）長浜の表参道エリアに佇む、江戸から続く呉服屋の建物を活かした町屋宿泊棟。全2棟4部屋、2名様から1棟貸切のグループ旅行まで楽しめる。部屋名：定員：面積表参道棟/蔵１：4名：52㎡表参道棟/蔵２：2名：48㎡表参道棟/茶１：5名：60㎡表参道棟/茶２：4名：55㎡1棟貸切、または2棟貸切で最大10名以上の宿泊も可能時間交代制でプライベートに楽しめる、貸切サウナ（15:00～21:00）も人気

【十三番街棟】（2025年3月オープン）雄大な大正町屋の意匠を活かしつつ、よりプライベート性を高めた独立型の宿泊棟。人数に応じて選べる3棟をご用意。棟名：定員：面積十三番街A棟：8名：170㎡十三番街B棟：8名：169㎡十三番街C棟：2名：60㎡A・B棟には、滞在中朝晩問わず使えるプライベート薬草サウナと若手アーティストの作品を楽しめる、アートギャラリー空間を併設。さらに、サウナのある浴室では世界で活躍するアーティストのアンビエントなBGMも。まるで美術館を貸切っているかのような、あなただけの没入型宿泊体験をお楽しみください。3棟貸切で最大18名様までご利用可能