メルトフローレート試験機の世界市場2025年、グローバル市場規模（質量測定方式、体積測定方式）・分析レポートを発表
2025年12月26日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「メルトフローレート試験機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、メルトフローレート試験機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界のメルトフローレート試験機市場規模は2024年時点で9900万米ドルと評価されています。
その後、樹脂材料の高機能化や品質管理要求の高度化を背景に急速な成長が見込まれており、2031年には2億6500万米ドル規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は15.3パーセントと高水準であり、計測機器分野の中でも特に成長性の高い市場です。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策動向を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性への影響についても分析しています。
________________________________________
製品の定義と測定原理
メルトフローレート試験機とは、一定の温度および荷重条件下で、熱可塑性樹脂が標準ダイを通過する質量または体積を10分間あたりで測定する装置です。
本装置は主に質量法によるメルトフローレート測定に使用され、その数値は溶融状態における樹脂の粘度流動特性を表します。樹脂の成形性や品質を評価する上で重要な指標であり、材料開発や製造現場において不可欠な試験機器です。
________________________________________
技術進化と将来展望
科学技術の進展に伴い、メルトフローレート試験機は高度化と知能化が進んでいます。
例えば、モノの通信技術を導入することで、遠隔監視や測定データの自動送信が可能となり、試験作業の利便性と効率性が向上しています。
また、材料科学および試験技術の進歩により、測定精度は今後さらに高まり、より厳格な試験要求にも対応できるようになります。将来的には、オンライン監視、データ処理、知能的な解析機能などが搭載され、より幅広い用途での活用が期待されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。
メーカー別、地域別、国別、方式別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の現状と将来動向を明らかにしています。
市場環境が常に変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化要因についても多角的に検討されています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに方式別、用途別に整理されており、研究開発投資や設備導入計画を検討する際の重要な基礎資料となります。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、メルトフローレート試験機の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
