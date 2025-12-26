無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵市場の世界展望2026～2035年：成長要因、市場シェア、業界動向
無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵市場レポートは、2020年から2025年までの過去期間における市場の推移を分析するとともに、2025～2030年および2035Fまでの将来予測を提供し、世界市場を詳細に検証しています。本調査では、すべての地域における市場動向を評価し、各地域の主要経済圏における展開を分析することで、世界的な市場ダイナミクスを包括的に示しています。
2025年における無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵の世界市場規模は約21億0370万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）20.9％という高い成長を記録しました。市場は2025年の21億0370万ドルから2030年には50億2920万ドルへ拡大し、CAGRは19.0％になると予測されています。その後も力強い成長が続き、2030年からはCAGR18.3％で推移し、2035年には116億4740万ドルに到達すると見込まれています。
主要市場参加企業が採用している戦略
無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵市場で事業を展開する企業は、競争力強化を目的とした多様な戦略を実行しています。主な取り組みには、新たなUAV製品の投入による事業能力の拡大や、商業分野および防衛分野の双方で新規契約を獲得することによる市場プレゼンスの強化が含まれます。
新たな市場機会を最大限に活用するため、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵企業に対し、UAV全体の性能向上を目的とした専用リチウムイオン電池開発プログラムへの注力を推奨しています。加えて、運用効率を高めるための高性能エネルギー貯蔵システムの採用、航続距離と耐久性を向上させる超高エネルギー電池セルの導入、防衛用途およびミッション遂行能力を強化する充電式リチウム金属電池技術の高度化が重要とされています。
市場概要：無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵
無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵とは、推進システム、機内電子機器、センサー、補助装置を稼働させるために必要な電力を蓄えるシステムおよび技術を指します。これらのシステムは、化学エネルギーまたは静電エネルギーとして蓄えられたエネルギーを電力に変換し、モーターの駆動、飛行制御、通信、ペイロード運用を支えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338018&id=bodyimage1】
エネルギー貯蔵ソリューションは、離陸、飛行任務、ホバリング、着陸、通信やデータ転送の各段階において不可欠です。補完技術には、インバーターやモーターコントローラーなどのパワーエレクトロニクス、太陽光補助システム、ハイブリッド電源ユニット、軽量構造材料などが含まれます。一方、代替手段としては、定点運用向けの有線給電システム、固定翼型UAVで用いられる小型内燃機関、充電や保守のための地上型エネルギーインフラなどが挙げられます。
無人航空機（UAV）向けエネルギー貯蔵の世界市場における主要企業
以下は、企業名を日本語表記にしたものです（意味は変えず、一般的な表記・カタカナ転写を使用しています）。
● 深圳グレパウ・バッテリー有限公司
● イーグルピッチャー・テクノロジーズ
● インテリジェント・エナジー
● ゲンスポウ・ゲーエムベーハー（タットゥ）
● ソーラーエッジ（コカム）
● ブレン・トロニクス
● アールアールシー・パワー・ソリューションズ
● ハイパワー・インターナショナル
● インベンタス・パワー
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ