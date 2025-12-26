セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査（予備調査）
「夫婦のあいだで、性生活は今どのような状態にあるのか」
1.はじめに
既婚者マッチングアプリ「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社；https://raisondetre-inc.co.jp/（東京都渋谷区）による『セックスレス“じゃない”夫婦の実態調査』の予備調査です。インターネット上で一般の既婚男女4,827人から回答を得ました。
夫婦関係において、性生活は重要な要素の一つでありながら、日常的に語られる機会は多くありません。
回数や頻度については個人差が大きく、他人と比較することも難しいため、自分たちの状態が一般的なのかどうか分からないまま、違和感だけを抱えている夫婦も少なくないと考えられます。
今回は、“セックスレスじゃない”既婚者を抽出するための予備調査として、一般の既婚者を対象に、性生活の頻度、配偶者への愛情、夫婦仲について実態を確認しました。
性生活において今どのような状態の夫婦がどれくらいいるのかを整理し、その分布をもとに考察を行います。
なお、本記事では「セックスレス」という言葉について、日本性科学会が示している定義を参考として扱います。
同学会では、セックスレスを
「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交やセクシャル・コンタクトがいずれも1か月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合」
と定義しています（※1）
（※1）日本性科学会「セックスレスの定義」（https://sexology.jp/sexless/）
＜調査概要＞
・調査タイトル： （予備調査）
・調査期間：2025年12月1日～12月11日
・調査対象者：20～59歳の既婚男女4,827人（10歳刻みで男女各625人を基本構成とし、男性20代のみ452人）※集計にあたっては「配偶者はいない」と回答した人を除外し、配偶者がいる人のみを母数として集計
・調査方法：インターネット（セルフ型アンケートツールFreeasyを利用）
・エリア：全国
・調査機関：レゾンデートル株式会社；https://raisondetre-inc.co.jp/
・調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
・本報告の発表日：2025年12月25日
2.性行為の頻度 ― セックスレス“じゃない”夫婦はどれくらいいるのか
全体の分布を整理すると、性生活の頻度は大きく三つの状態に分かれていることが分かります。
一つは、週に1回以上、月に数回、あるいは月に1回程度といった頻度で、現在も性生活が継続している層です。この層は全体の約4割を占めています。
二つ目は、数か月に1回未満という低頻度の状態にある層で、全体の1割強にあたります。
そして三つ目が、ここ1年以上、あるいは数年以上にわたって性生活がほとんど、もしくは全くない層です。この層は全体の約5割にのぼります。
冒頭で触れた定義を踏まえると、「セックスレス“じゃない”既婚者」に該当する人は、全体のたった39%という結果になりました。
図1：配偶者との性行為の頻度（年代別）
※実際の質問：Q. あなたと配偶者は、どのくらいの頻度で性行為がありますか。（単一回答）
※数値は小数点以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります
セックスレス“じゃない”人に絞った分析は次回以降の本調査で行うため、ここでは以降も今回の回答者全体について詳しく分析していきます。