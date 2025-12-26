【京都 蔦屋書店】やまなかともろうの個展「花と雨」を1月20日（火）より開催。代表作「麗髪」シリーズに自身の感情を投影した新作を発表。

