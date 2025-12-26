こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都 蔦屋書店】やまなかともろうの個展「花と雨」を1月20日（火）より開催。代表作「麗髪」シリーズに自身の感情を投影した新作を発表。
京都 蔦屋書店（京都市下京区 京都郄島屋 S.C.［T8］5F・6F）では、美術作家やまなかともろうの個展「花と雨」を2026年1月20日（火）〜2月9日（月）の期間に6F アートウォールにて開催します。
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/51777-1540021215.html
《麗髪 花と雨》2025、Acrylic on canvas 24k純金箔 金箔五毛色、1000×1000mm
概要
やまなかともろうは、福岡を拠点に制作を行っている1997年生まれのアーティスト。美術作家としては「やまなかともろう」、イラストレーターとしては「山中智郎」の名で活動しています。黒髪が印象的な作品シリーズ「麗髪（うるかみ）」は、昭和時代に活躍したモデル・山口小夜子にインスピレーションを受けた作品で、刷毛目付の技法を駆使し、流れるような髪の動きと変化する表情を通じて、美しさと憂いの移ろいを追求しています。
「花と雨」をテーマにした本展では、作家自身の感情の移ろいや相反する感情を花と雨に置き換え、代表作の「麗髪」に重ねた作品を発表します。花は細胞が分裂して増殖していくように、雨は箔の画面や髪の毛の流線を断絶するようなイメージで描き、金箔をあえて剥がしたり、砂子（すなご）を使ったグリッチのような加工を施すことで不完全さを表現しています。
※「砂子」とは、日本の伝統的な絵画や工芸において使用される技法の一つで、金や銀の粉末を画面に散らす技法。
アーティストステートメント
本展「花と雨」では、心に降る雨、心に咲く花を主題に作品を制作した。
数年にわたり美術作家として活動し成功や失敗を重ねる中で、幸福な時と心が荒む時が交互に訪れることを次第に客観的に捉えられるようになった。
花のち雨、雨のち花のように、感情は移ろいながら巡っていくものなのだろう。
どちらか一方を求めるのではなく、相反する感情の両方を抱えながら生きることが、自分の自然なあり方なのかもしれない。
本展はその揺らぎの中にある心の風景を描き出す試みである。
やまなかともろう
販売について
展示作品は、会場にて1月20日（火）10：00より販売を開始します。
※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。
プロフィール
やまなかともろう（Tomoro YAMANAKA）
宮崎県小林市須木地区出身、1997年生まれ。2020年に大分芸術短期大学を卒業後、美術作家としての活動を開始。現在は福岡を拠点に、国内外で作品の発表を重ねている。
代表作「麗髪（うるかみ）」は、刷毛で一筆描きした黒髪を通して、人に宿る気品や心の奥に潜む闇を映し出す。昭和のモデル・山口小夜子や当時の広告美術、日本古来の色彩や工芸に影響を受けながら、現代的な構成とマテリアルによって日本の美を再構築している。背景には永続性の象徴として純金箔を用い、変化し老いていく人の精神や身体との対比を生むことで、無常観を内包した美のあり方を提示している。
展覧会歴
2020年 Monster exhibition 2020（東京）
2020年 Unknown Asia 2020（大阪）
2021年 個展「志」Gallery MUMON（東京銀座）
2021年 Unknown Asia 2021（大阪）
2022年 グループ展「鸞翔鳳集Vol.8」Gallery MUMON（東京銀座）
2022年 個展「凛」SUNQGO &Masamune（大分）
2022年 個展「たおやか」Chignitta（大阪）
2022年 チャリティー展覧会「ART RELATION（大阪）
2023年 グループ展「you want some」TAGSTA（福岡）
2023年 PLAZAウォールアートプロジェクト（福岡）
2023年 グループ展 JAPAN WALLS 2023 in SHIRAHAMA（和歌山）
2023年 個展「えにし」artas Gallery（福岡）
2024年 グループ展「Screw Driver art show vol.3」博多OVERGROUND（福岡）
2024年 個展「うるかみ」銀座三越（東京）
2025年 個展「金色掻き分け流るる乙女」京都 蔦屋書店（京都）
2025年 ART FAIR ASIA FUKUOKA 2025（福岡）
2025年 飫肥 DENKEN WEEK 2025（宮崎）
展示詳細
やまなかともろう「花と雨」
会期｜2026年1月20日（火）〜2月9日（月）
時間｜10：00〜20：00 ※最終日のみ17：00閉場
会場｜京都 蔦屋書店 6F アートウォール
主催｜京都 蔦屋書店
入場｜無料
お問い合わせ｜kyoto.info@ttclifestyle.co.jp
特集ページ｜https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/51777-1540021215.html
京都 蔦屋書店
京都郄島屋S.C.［T8］5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと⽂化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、⽇常のアートピースとなるような⽂具・⼯芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注⽬の現代アート作品を展⽰。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居⼼地の良い空間を提供します。
住所｜〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東⼊⼆丁⽬御旅町35 京都郄島屋S.C.［T8］5・6階
電話番号｜075-606-4525
営業時間｜10:00〜20:00
※6Fシェアラウンジのみ、8:00〜22:00
HP｜https://store.tsite.jp/kyoto/
X｜@KYOTO_TSUTAYA（https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA）
Instagram ｜@kyoto_tsutayabooks （https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks）
Facebook｜京都 蔦屋書店
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029
TTC LIFESTYLE株式会社
TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、郄島屋、東神開発が設⽴したアート販売における相互チャネルの活⽤、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を⾏う合弁会社です。３社の強みである「ライフスタイルや⽂化の発信・提案」に関わる合弁事業を⾏うことで、シナジーの最⼤化を⽬ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅⼒的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
